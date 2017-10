Descinderi cu mascaţi la o reţea de evazionişti din Constanţa

Descinderi cu mascați la o rețea de evazioniști din Constanța

Acțiune de amploare, ieri dimi-neață, pentru destructurarea unei rețele de evazioniști. Astfel, polițiștii din trei județe, respectiv Constanța, Ialomița și Bacău au descins la opt adrese, fiind vizate mai multe persoane acuzate de înșelăciune, fals privind identitate, fals sub semnătură privată, uz de fals și evaziune fiscală.În acest dosar, trei dintre suspecți sunt deja arestați preventiv; este vorba despre frații Marian și Mihai Lupu, ambii de 33 de ani, și Ahduan Iuzeir, de 34 de ani. Cei trei sunt acuzați că, în perioada decembrie 2013 - aprilie 2014, prin atribuirea de calități mincinoase de reprezentanți ai unei societăți comerciale, au desfășurat o activitate complexă de înșelăciune a altor reprezentanți a mai multor societăți comerciale, de la care achiziționau bunuri, pe care le-ar fi achitat prin emiterea în fals de file CEC sau bilete la ordin. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi achi-ziționat marfă precum uleiuri de motor, cauciucuri, motorină etc., pentru care au emis, la momentul preluării mărfii, file cec sau bilete la ordin în fals. Prejudiciu estimat inițial a fost de 497.240 lei, din care au fost recuperate bunuri în valoare de aproximativ 400.000 lei.În acțiunea de ieri dimineață, în care au fost vizați alți membri ai rețelei, au fost angrenați peste 50 de polițiști din Constanța - de la Investigarea Fraudelor și Serviciul de Acțiuni Speciale, aceștia bene-ficiind și de sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, din cadrul Poliției Române. Ancheta este realizată sub supravegherea pro-curorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.