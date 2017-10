Descinderi cu mascaţi la hoţii din locuinţe care au băgat spaima-n constănţeni

1

Bun

Nu,constantenii sunt chiar veseli si nu le vine sa creada ca hotii sunt vizitati de politie. Ar trebui ca vizitele sa fie dese si din ce in ce mai dure,atunci spaima va fi bagata in hoti iar constantenii vor fi din ce in ce mai multumiti ,asa cum merita iar politia ar fi din ce in ce mai respectata. Ramane nasol cu magistratii,care mai mult mangaie infractorii periculosi si pedepsesc mai aspru pe cei care-si cer niste drepturi .