Descinderi cu mascaţi în portul Constanţa

Contribuabil ce sunt consider ca in port exista prea multe structuri de politie paralele ce se ocupa cu acelasi lucru, respectiv combaterea criminalitatii organizate si in speta contrabanda. Niciuna nu are rezultate. Aceste politii paralele sunt: Servicul de Combatere a Criminalitatii Organizate Porturi Maritime, Serviciul specializat al politiei de Frontiera, Brigada de Combatere a Crimei Organizate Constanta, Politia Port, Biroul Specializat al SIPI, SRI, Trident si altele mai camuflate. Contrabanda se face in continuare la scara mare. Suntem citati de DEA (SUA) ca placa turnanata pentru drogurile Europei Centrale venite din Orient si America de Sud, etc. Stau si ma intreb ce le mai trebuie "domnilor" de la conducerea centrala a acestor institutii sa creeze o singura structura in Porturile Maritime? Cat sa le mai platesc salariul pentru lipsa de performanta? Cand exista vreo reusita aceasta se relizeaza pe baza informatiilor primite din exteriorul tarii. Mentinerea atator structuri evidentieaza ineficienta fiecareia plus ca se creaza o presiunea asupra mediului de afaceri portuar. Informatiile se culeg mult mai bine de pe mal decat din groapa.