DESCINDERI cu mascaţi în Constanţa / 15 contrabandişti de ţigări săltaţi de Poliţie

MARE ATENTIE Pufleanu

În baza art.20 rap. la art.215 alin. 1, 2, 3 și 5 Cod pen. cu aplic. art.74 lit. a, b – art.76 lit. b C.pen. condamnă pe inculpatul PUFLEANU MARILENA la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art.291 Cod pen. cu aplic. art.74 lit. a, b – art.76 lit. d C.pen condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare. În baza disp. art.33 lit.a și art.34 lit. b C.p. inculpatul va executa pedeapsa mai grea de 4 ani închisoare. Face aplicarea disp. art.71 – art.64 alin. 1 lit. a teza a II –a și lit. b Cod pen. În baza art.65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II –a și lit. b Cod pen. pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. obligă în solidar pe inculpații Constantinide Anastase Marius, Pufleanu Marilena, Mihalache Alexandru, Bărnescu Constantin și Văduva Gelu Marius plătească părților civile Saikaly Georges și Saikaly Ionica suma de 1,41 milioane Euro reprezentând daune materiale respectiv diferența de preț între valoarea terenului stabilită prin antrecontractul de vânzare – cumpărare nr.395/2008 în cuantum de 2.612.653 Euro și prețul efectiv încasat conform antecontractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.1548/08.07.2009 (suma de 1.265.000 Euro) și a despăgubirii acordate de stat ca urmare a exproprierii unei suprafețe de 89 mp (suma de 202.921,35 lei echivalent a 47.555,976 Euro la un curs de 4,2670 lei/euro din ziua plății, 21.09.2010). Obligă în solidar pe inculpații Constantinide Anastase Marius, Pufleanu Marilena, Mihalache Alexandru, Bărnescu Constantin și Văduva Gelu Marius să plătească părților civile Saikaly Georges și Saikaly Ionica sume de 20.000 Euro reprezentând daune morale. Ia act că în cauză nu au fost instituite măsuri asigurătorii. Obliga inculpații la câte 4000 lei fiecare cheltuieli judiciare către Stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpați și de la pronunțare pentru procuror. Pronuntata in sedintă publica azi, 26 martie 201