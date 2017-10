DESCINDERI CU MASCAŢI în casele unor angajaţi din PRIMĂRIA CONSTANŢA

2

Mafiotii legionari Mazare si Constantinescu sunt foarte aproape de Poarte Alba. Urmeaza Zdreanta Scupra

Sperăm ca presa sa ne faca o surpriza placuta cit de curind si sa ne anunte ca Sorcova Drogata si Porcul Vesnic Beat sunt dupa gratii. Ca om care lucrez in domeniu afirm ca pretul apei este exorbitant raportat la pretul care ar trebui sa iasa dintr-un calcul normal. Zilele trecute, Sorcova Drogata l-a scos la inaintare pe sclerozatul Stroe pt. a mai potoli spiritele in privinta acestei atrocitati care se exercita impotriva tuturor constantenilor, dar puslamaua asta batrina nu a reusit altceva decit sa debiteze imbecilitati. O alta situatie extrem de grava e in Ovidiu unde sluga umila a celor doua lepre, Zdreanta Scupra, nu numai ca nu face nimic bun pentru Ovidiu, dar pot spune ca tot ce face este impotriva locuitorilor orasului Ovidiu. Infractiunile lui Zdreanta Scupra sunt posibile si pt. ca politia Ovidiu este o politie formata din incompetenti, șpăgari si indolenti. In realitate ei nu sunt politie ci o rusine. Ei sunt subordonati in totalitate gruparii infractionale Scupra-Fane tiganu-Hanganu. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale, un om care sa puna ordine in oras. Si ordinea trebuie sa inceapa cu aceata politie corupta.