DESCINDERI ale DIICOT la contrabandiştii de ţigări din Constanţa

DESCINDERI ale DIICOT la contrabandiștii de țigări din Constanța

Ştire online publicată Luni, 08 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, sub coordonarea procurorilor DIICOT Galați, au efectuat 27 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Galați, Constanța, Ialomița și Brăila, pentru depistarea unor persoane bănuite de contrabandă cu țigarete, se arată într-un comunicat al Poliției Române.De asemenea, a fost percheziționată o navă (barjă cu împingător), sub pavilion ucrainean, ce a fost oprită pe Dunăre, în dreptul municipiului Brăila.La acțiune au participat și polițiști din structurile de crimă organizată de pe raza județelor Constanța, Ialomița și Brăila, precum și jandarmi.În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat în vederea confiscării 100.000 de țigarete, descoperite pe navă și 120.000 de țigarete, de la locuințele suspecților.Din cercetări a reieșit că mai multe persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, specializat în introducerea în România prin punctele de trecere ale frontierei de stat și prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, a peste 45.000 de pachete de țigarete, care ulterior ar fi fost comercializate în mai multe județe.Țigaretele ar fi fost introduse ilegal în țară, din Ucraina, prin intermediul convoaielor de barje care tranzitau România, pe Dunăre, către Serbia.În urma perchezițiilor, 25 de persoane au fost conduse la audieri. Patru dintre acestea (un cetățean ucrainean și trei români) au fost reținute pentru 24 de ore, sub acuzația de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată cu țigarete, în formă continuată.