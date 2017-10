Descarcerări cu adrenalină, de Ziua Pompierilor

Ziua de 13 septembrie a rămas în conștiința românilor ca o pagină importantă de curaj și sacrificiu. Acum 164 de ani, în lupta din Dealul Spirii, pompierii, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, s-au opus celor veniți să curme aspirațiile de libertate ale Revoluției Române de la 1848. Această dată s-a întipărit în conștiința românilor, consfințind, pentru totdeauna, recunoașterea meritelor glorioasei arme, pompierii militari români.Constănțenii au un respect enorm pentru ziua de 13 septembrie. Acest fapt este dovedit și de numărul mare de cetățeni prezenți, ieri, pentru a sărbători, alături de cadrele militare, la Casa de Cultură.Activitățile dedicate Zilei Pompierilor au început cu mesaje de „La mulți ani”, după care s-a continuat cu o slujbă religioasă. Cei căzuți la datorie au fost pomeniți și comemorați de către colegi, cu durere în suflet. A urmat defilarea tuturor comandamentelor militare, după care... panică! O mașină a luat foc, iar șoferul a rămas captiv înăuntru. Din fericire, a fost un exercițiu de descarcerare și de salvare a unei persoane, aflată captivă în mașină. Programul a continuat cu un exercițiu demonstrativ de salvare a unei victime, care se afla la înălțime și salvarea unei persoane care s-a autoincendiat.„Acum, la acest moment aniversar, îmi exprim admirația și aprecierea față de întreg personalul din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța care a dovedit devotament și nu a uitat nicio clipă de datoria sfântă, până la jertfă, pe care o are față de cetățeni și față de societate”, a afirmat inspectorul șef, ing. Viorel Jianu.De asemenea, inspectorul general al ISU Dobrogea, colonel Marcel-Sorin Lucaciu, a ținut să precizeze: „Să facem din 13 septembrie nu doar un moment aniversar, de mândrie și recunoștință pentru înaintași și ceea ce am fost, ci și o sărbătoare a noastră, ca o mare familie, o sărbătoare a virtuților de care dăm dovadă zi de zi și care ne fac să fim de atâtea ori primii în topul încrederii cetățenilor”.Un ofițer și cinci subofițeri, avansați în grad înainte de termenÎn temeiul Ordinului ministrului Administrației și Internelor, cu prilejul „Zilei de 13 Septembrie - Ziua Pompierilor din România”, au fost înaintați în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad, un ofițer și cinci subofițeri.Pompierii din cadrul companiei „Consal”, serviciul pentru situații terestre de urgență, au sărbătorit Ziua Pompierilor într-un mod specific, cu o demonstrație specială de stingere a unui incendiu.„Ziua de 13 septembrie semnifică ziua pompierilor români și a pompierilor din cadrul companiei noastre. Am sărbătorit ziua cu o demonstrație la nava Mare Nigrum. Scenariul l-a constituit un incendiu care a avut loc la o macara, unde s-a intervenit cu niște lucrări, din cauza existenței unor suprafețe fierbinți, a unui furtun care s-a spart și un ulei care s-a deversat. Comandantul navei a făcut un apel către dispeceratul nostru, iar noi am intervenit cu toate forțele, iar în scurt timp, incendiul s-a localizat și a fost stins”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cătălin Boghici, director al sucursalei port „Consal”.Așa acționează „pompierii de pe mare” la orice incendiu din porturile maritime românești. Iar cu cât acționează mai repede, cu atât pagubele sunt mai reduse, iar pericolul, diminuat.Pompierii din cadrul „Consal” se luptă zi de zi cu incendiile de pe nave. Aici, pericolul este mult mai mare, deoarece spațiile sunt înguste și există și pericolul unor scurgeri de combustibil. Ultimul incident de acest gen a avut loc pe 4 septembrie a.c.