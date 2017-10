Derbedeii cu caş la gură „vânează“ Loganurile

Derbedeii cu caș la gură „vânează“ Loganurile

Fiți precauți și nu lăsați nimic în mașină care ar putea atrage atenția hoților. Într-o singură zi, respectiv marți, 7 august, au fost sparte 12 autoturisme marca Logan, în Constanța și stațiunea Mamaia, unele dintre ele pentru un banal handsfree. Autorii sunt trei pușla-male, de 11 și 14 ani, și deși prinși în flagrant de polițiști cât de curând vor fi înapoi pe stradă și, cel mai probabil, vor „acționa” din nou.Două mogâldețe îmbrăcate sărăcăcios stau cuminți pe scaune. Par nelalocul lor în secția de poliție și ți i-ai imagina mai degrabă bătând mingea în curtea unei școli. De fapt, cei doi băieți, ambii în vârstă de 11 ani, sunt deja „specialiști” în spargerea mașinilor, în special a Loganurilor.Record de infracțiuni la 11 aniO patrulă a Poliției Mamaia i-a observat, marți după-amiază, în jurul orei 18,00, pe o alee din stațiune având în mâini o borsetă și un radio-cd auto. Obiecte ciudate în mâinile unor copii, așa că s-au îndreptat înspre ei. Când i-au văzut pe polițiști, băieții au aruncat bunurile și au rupt-o la fugă. Oamenii legii i-au prins și i-au dus la secție; fără prea multă greutate, i-au identificat pe copii și au aflat și de unde proveneau obiectele abandonate cu atâta ușurință.Deși la o vârstă fragedă, copiii sunt deja cunoștințe vechi ale polițiștilor, fiind autori a numeroase furturi din municipiu. Cât privește bunurile găsite asupra lor, proveneau din al zecelea Logan spart în ziua respectivă, iar băieții plecaseră în căutare de mușterii să le vândă. Așa au procedat și cu restul bunurilor furate - ochelari de soare, radiouri auto, tricouri, handsfree-uri. „Au furat, într-o singură zi, zece autoturisme și au creat un prejudiciu de 7.000 de lei. O parte din bunuri le-au vândut pe terase, bucătarilor, ospătarilor sau unor taximetriști. De altfel, am recupe-rat aproximativ 90% din obiectele furate și le-am restituit părților vătămate”, a afirmat comisarul șef Dănuț Pisică, adjunctul Poliției municipiului Constanța.Unde urmau să ajungă banii? Nu la părinți, nici la vreun șef care-i pune să fure - potrivit polițiștilor, cei doi nu fac parte din nicio bandă și nu sunt folosiți ca „săgeți” - ci, așa cum s-a întâmplat și în alte dăți, urmau să fie cheltuiți „pe etnobotanice și păcănele”.Totul este bun de furat!Altă zonă a orașului, Tomis II, alți minori, aceeași preferință pentru Loganuri și același mod de operare. De data aceasta, hoțo-manii au 13 și respectiv 14 ani și au fost surprinși în flagrant de polițiștii Secției 1.În noaptea de marți spre miercuri, echipajul de poliție este anunțat că pe strada Stejarului doi indivizi sparg o mașină.La sosirea patrulei, minorul de 13 ani a reușit să fugă, dar compli-cele lui nu a scăpat din mâinile polițiștilor.Născut în Cernavodă, copilul își face mai mult veacul prin Con-stanța și, asemenea altora care-și petrec zilele pe stradă, fură tot ce poate. Polițiștii din Năvodari, de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului sau de la secții au dosare penale pe numele lui pentru furturi din mașini, din locuințe etc. Noaptea trecută a ieșit la „vânătoare”, împreu-nă cu un amic (în prezent căutat), au forțat sistemul de asigurare al portierelor stânga față a două autoturisme și au furat handsfree-uri de Nokia și Samsung, o pe-reche de ochelari etc.De ce mai sunt pe străzi?În ambele cazuri, hoții nu sunt la prima faptă. Din contră, teancul de dosare penale crește de la o săptămână la alta. Cu toate acestea, și după furturile de marți sunt tot în libertate și au, astfel, posibilitatea să comită alte fapte.Explicația oamenilor legii este că „trebuie urmate procedurile legale”. Concret, cei trei au fost reținuți și depuși în Adăpostul de zi și de noapte „Gheorghe Hagi”, situat pe strada Decebal și aparținând Protecției Copilului Constanța. „Dar acest centru nu este închisoare, nu pot fi ținuți cu forța. Aici se spală, mănâncă, după care pleacă din nou pe străzi, de unde îi adunăm și îi ducem înapoi. Este un cerc vicios”, a precizat adjunctul Poliției muni-cipiului. De altfel, minorul de 14 ani a furat inclusiv din adăpost, din poșeta unei angajate.Pentru a fi depuși într-un centru de reeducare, traseul este mai anevoios. „Este necesară o hotărâre a instanței de judecată. Noi am început demersurile, am făcut aceste propuneri magistraților, dar trebuie realizate anchete sociale, expertize pentru a se stabili dacă au avut discernământ în momentul comiterii faptelor. Și în plus, această măsură poate fi luată doar în cazul minorilor cu vârste peste 14 ani”, a adăugat polițistul.v v vÎn prezent, în municipiul Constanța „acționează” aproximativ 15 minori, cu vârste între 11 și 17 ani, care fură tot ce prind, indiferent că este vorba de spargeri de mașini, de jefuirea locuințelor sau de spar-gerea chioșcurilor. Pentru o parte dintre ei au fost demarate procedu-rile pentru internarea în centre de reeducare.