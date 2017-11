Deputat PSD, rănit grav în accident de motocicletă. Are mâinile şi picioarele rupte

Deputat PSD, rănit grav în accident de motocicletă. Are mâinile și picioarele rupte

Un deputat a fost rănit grav în accident de motocicletă, astăzi. Este vorba despre Radu Vasilică, de la PSD. Parlamentarul a fost dus de urgență la spital, anunță Realitatea Tv. Acesta a ricoșat cu motocicleta într-un autoturism care circula regulamentar.Parlamentarul are mâinile și picioarele rupte, dar are o stare stabilă. Acesta va fi adus în București, la Spitalul Floreasca.Mădălina Epure, purtător de cuvânt al ISU Argeș a menționat, în direct la Realitatea Tv, despre accident: "Echipajele de intervenție au preluat un bărbat de 40 de ani, cu multiple traumatisme. Acesta a ricoșat cu motocicleta într-un autoturism care circula regulamentar. Ancheta este în desfășurare".Totodată, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Pitești, Marius Pascu, a declarat, sâmbătă seara,pentru Mediafax, că deputatul rănit a fost transportat la un spital din Capitală, scrie realitatea.net“Pacientul a suferit multiple traumatisme, are fracturi la mâini, picioare, bazin, dar este stabil. A fost transportat la Spitalul Floreasca”, a declarat Pascu. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul de pe DN 73, din județul Argeș.“Cert este că avut loc coliziune între un motociclist și un autoturism. Colegii mei sunt la fața locului și au deschis o anchetă pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Argeș, Mădălin Zamfir. Potrivit unor surse judiciare deputatul, aflat pe motocicletă, s-a lovit de un autoturism aflat în mișcare, dar și de o mașina parcată și un stâlp aflat pe marginea drumului, însă deocamdată nu se cunoaște exact ce s-a întâmplat.