Depistaţi în timp ce ridicau credite pe baza unor documente falsificate

Depistați în timp ce ridicau credite pe baza unor documente falsificate

Vineri, 15 februarie a.c., ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au organizat o acțiune pe linia combaterii și descoperirii faptelor ilegale ce se comit în domeniul bancar, cu privire la contractarea de credite de nevoi personale prin utilizarea de documente falsificate. Cu această ocazie, spune subinspector Radu Croitoru, purtător de cuvânt al IPJ Constanța, au fost surprinși în flagrant, la sediul Citi Financial Romania, din Constanța, Eugen Preda, de 33 de ani, din Constanța și Aurel Omocea, de 37 de ani, din Deleni, care s-au prezentat la bancă pentru a ridica suma de 10.000 de euro. Ei depuseseră cereri de credite pentru nevoi personale, la care au atașat documente de angajare întocmite în fals în numele unei societăți comerciale din Constanța. Cercetările sunt continuate, cu cei doi în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.