Demolare cu scandal la Hotelul Histria

Desfășurare impresionantă de forțe, ieri dimineață, în stațiunea Mamaia. Polițiști, mascați din cadrul Serviciului de Intervenție Rapidă, jandarmi și inspectori în construcții au fost prezenți, încă de la primele ore ale zilei, la Hotelul Histria din stațiunea Mamaia, pentru a se asigura că acțiunea de demolare a unei părți din unitatea de cazare va fi dusă la bun sfârșit. La fața locului, au fost prezenți și prefectul Claudiu Palaz, comisarul șef Valentin Burlacu, șeful Poliției Constanța, procurorul Teodor Niță, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, și Petrișor Cruceanu, șeful Inspectoratului Județean în Construcții. "A sosit vremea ca legea să nu mai aibă statut de recomandare și să fie respectată!", a subliniat Petrișor Cruceanu, șeful inspectorilor în construcții, drept explicație privind acțiunea de ieri.Aproape jumătate din hotel, construit ilegalConcret, spun reprezentanții autorităților de stat, demolarea este realizată "în baza prevederilor legale privind desființarea construcțiilor cu destinație turistică din stațiuni, executate fără autorizație de construcție și aflate pe terenuri proprietate publică ori privată". Potrivit reprezentanților Ministerului Turismului, afaceristul George Bosînceanu, proprietarul "Histriei", a adăugat clădirii două etaje și a înconjurat-o de o structură de lemn, în perioada 2008 - 2010, pentru a realiza terase, începând de la nivelul parterului până la etajul al treilea, dar fără a avea autorizație pentru nicio lu-crare. Concret, suprafața hotelului a fost mărită cu aproximativ 40%. În plus, inspectorii în construcții au constatat că lucrările nu corespund normelor în vigoare și pun în pericol siguranța celor aflați în imobil. "Ministerul l-a somat pe proprietarul construcției ilegale, încă de anul trecut, și în repetate rânduri, să o demoleze. Ultima somație a fost înaintată vineri, 23 decembrie, dar proprietarul nu i-a dat curs și a refuzat din nou să aplice legea. Drept urmare, astăzi (n.r. - ieri), Direcția Generală de Lucrări Publice din cadrul ministerului, alături de alte instituții abilitate au demarat acțiunea de demolare", se precizează în comunicatul de presă transmis de ministerul de resort.Amenințări de sinucidereAcțiunea de demolare nu a fost lipsită de incidente. Unul dintre chiriași, care nu era în unitatea de cazare în momentul când forțele de ordine și angajații "Histriei" au golit camerele de bunuri, a avut neplăcuta surpriză să-și găsească laptopul distrus. "Iată ce găsesc eu aici, după 24 de ore de muncă! Ce au avut cu laptopul meu, era așezat pe pat, de ce l-au trântit? În plus, nu-mi găsesc hainele. Patronul mă trimite la autorități, jandarmii m-au trimis înapoi la el. A trecut mai bine de o oră de când am ajuns la hotel și nu poate nimeni să-mi spună unde sunt lucrurile mele", ne-a declarat Marian, chiriașul nemulțumit. Alți doi chiriași au recurs, însă, la o metodă mai drastică de protest împotriva măsurii autorităților: s-au urcat pe acoperișul hotelului, amenințând să se arunce în gol. S-au justificat spunând că nu ar avea unde să locuiască, în altă parte. Unul dintre ei a coborât în scurt timp, "dovedit" de gerul aprig, în vreme ce vecinul lui de palier i-a ținut pe oamenii legii în suspans aproape două ore. Nici explicațiile comisarului șef Emanoil Moraru, singurul negociator al Poliției Constanța, nici cele ale afa-ceristului George Bosînceanu, cum că i se va oferi o altă cameră la etajele inferioare, nu au avut darul să-l lămurească. Abia după ce au sosit echipajele de pompieri cu o scară rulantă, a fost convins să renunțe la protestul la înălțime. Trebuie precizat, însă, că surse neoficiale din rândul polițiștilor au susținut că acțiunea de protest ar fi fost "comandată" de proprietarul unității, într-o încercare de a dramatiza acțiunea de demolare. Afirmațiile acestea au fost dezmințite de afacerist, care a ținut chiar să-i strige protestatarului că "ar fi mai bine să cobori, pentru că îmi îngreunezi și mie situația, spun că eu te-am pus!"."Este un abuz. Histria nu e hotel!"După aproximativ jumătate de zi, odată piedicile depășite (protestatarii duși la Poliție, chiriașii scoși temporar din camere), s-a trecut la demolarea propriu-zisă. Ieri, a avut loc prima parte a operațiunii, fiind pusă la pământ extinderea din lemn, care înconjura unitatea. În zilele următoare (inspectorii de construcții au preconizat că acțiunea va dura mai bine de o săptămână), vor fi demolate și ultimele două nivele ale unității. Referitor la acțiunea ce a vizat clădirea pe care o deține, afaceristul George Bosînceanu ne-a declarat: "Este un abuz, pentru că au venit pe ordonanța 41/2010, în care se stipulează că se dărâmă orice clădire care are destinație turistică sau este la mai puțin de 200 de metri de linia de coastă. Nu au temei legal, căci eu am anunțat ministerul de resort că nu am destinație turistică și am 205 metri de la linia de coastă. În plus, mă judec pentru a intra în legalitate, trebuia să aștepte hotărârea judecătorească. Am să le fac plângeri penale și am să-i acționez în instanță".Chiriași rămași fără căldurăDe altfel, o altă nemulțumire, atât a patronului, cât și a chiriașilor aflați la etajele 1 - 3 este că au rămas fără căldură. În timpul demolării extinderii de lemn, au fost distruse și aparatele de aer condiționat. "Sunt 80 de oameni cazați aici, printre care și copii. Au rămas fără căldură în plină iarnă", a adăugat afaceristul constănțean. Demolarea a fost estimată la aproximativ 200.000 de euro și a fost suportată de Direcția de Lucrări Publice din cadrul Ministerului Turismului, dar banii urmează să fie recuperați, pe calea legală, de la afaceristul Bosînceanu.