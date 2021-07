DEFRIȘĂRI ILEGALE, acoperite cu ACTE FALSE. PERCHEZIȚII în TREI JUDEȚE

În dimineața zilei de joi, 22 iulie, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, efectuează 12 percheziții, la persoane bănuite că ar fi tăiat, fără drept și ar fi sustras arbori din fondul forestier național, iar, pentru acoperirea faptelor, ar fi folosit avize de însoțire false.La data de 22 iulie 2021, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, efectuează 12 percheziţii, din care 9 în județul Alba, două în județul Sibiu și una în județul Hunedoara, la persoane bănuite de săvârșirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, complicitate la furt de arbori, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și fals intelectual.Din cercetări a reieșit că, în perioada februarie 2015 – ianuarie 2021, o societate comercială din județul Alba, prin reprezentantul legal, ar fi exploatat, fără drept și ar fi sustras arbori, din speciile molid și brad, din fondul forestier național.Reprezentanții societății ar fi întocmit, în fals, mai multe avize de însoțire a materialului lemnos, pentru ieșirea din depozit a unei cantității însemnate de lemn rotund, către diferiți clienți, în condițiile în care această activitate economică nu s-ar fi desfășurat în acel loc.Pentru a da o aparență de legalitate materialului lemnos livrat, reprezentanții societății ar fi înregistrat avize de însoțire a lemnului de la diverși parteneri, doar pentru a-și crea un stoc fictiv, fără ca operațiunea să aibă loc în realitate sau procedau la înregistrarea, în registrul de intrări – ieșiri, de material lemnos, cu toate că lemnul ar fi fost transportat și comercializat direct clienților, fără intrarea lemnului în depozit. 10 persoane vor fi citate, pentru audieri.La percheziţii, alături de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, participă polițiștii Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic și Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Poliției Municipiului Aiud și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.