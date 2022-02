Deficitul de personal, în creștere! Cine mai aleargă după hoți în satele constănțene?

Polițiștii cu experiență ies la pensie în număr tot mai mare, sătui de volumul mare de muncă și de lipsa de siguranță privind pensia (discuțiile privind pensiile speciale țin prima pagină a ziarelor de mai bine de un an). Iar tinerii nu sunt interesați să le calce pe urme, cel puțin la nivelul județului Constanța. Cel mai grav se resimte lipsa de personal în localitățile din mediul rural.







15 localități doar cu câte doi polițiști





„Este o fluctuație majoră a personalului în IPJ Constanța, am spus-o de mai multe ori și o repet, ne aflăm într-un județ unde resursa umană nu are un apetit deosebit pentru munca de poliție, nu este un bazin de recrutare tradițional, cum sunt alte județe din țară. Ca atare, la repartizarea din școli avem agenți și ofițeri care după ceva timp vor dori să se întoarcă în localitățile de baștină. Am reușit să ținem sub control această fluctuație de personal, dar și din cauza încetării raporturilor de serviciu cu unitatea a mai multor lucrători – anul trecut au ieșit la pensie 11 ofițeri și 55 de agenți – dar și din cauza mutării mai multor lucrători în alte județe sau în alte structuri ale Poliției Române, în prezent avem 15 posturi de poliție unde funcționează câte doi lucrători. Iar de la 1 februarie sunt două posturi de poliție unde figurează câte un singur lucrător de poliție", a afirmat chestorul Constantin Adrian Glugă, inspector șef IPJ Constanța.











Situația este una provizorie, a arătat inspectorul șef, urmând să fie remediată cât de cât, odată cu intrarea în activitate a următoarei promoții de agenți de poliție. „Am aprobat aceste mișcări de personal, dacă a fost vorba de mutare – care au fost puține, cei mai mulți au ieșit la pensie – dar urmează să ne sosească o promoție de agenți de poliție la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie. Între timp, aceste probleme se rezolvă prin delegări, detașări și consider că gestionăm situația operativă în mediul rural", a adăugat chestorul Constantin Adrian Glugă.











La nivelul Poliției Române, la începutul acestui an deficitul de personal ajungea la 30.000 de posturi, potrivit ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode. Acesta este motivul pentru care Guvernul a aprobat, la sfârșitul lunii ianuarie, un proiect de hotărâre privind suplimentarea cifrelor de școlarizare pentru instituțiile postliceale militare și cele universitare militare.





Încă din 2020, sindicaliștii atrăgeau atenția că Poliția Română se află în cea mai gravă criză de personal de la înființare; în 2021 au venit și măsurile, respectiv scoaterea la concurs din sursă externă a sute de posturi, atât de ofițeri cât și de agenți. Prea puțin și prea târziu, căci deși concursurile au fost organizate și s-au prezentat zeci de candidați pentru un post, deficitul de personal nu a fost redus. Din contră! În prezent, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, gradul de ocupare al funcțiilor este de 75,14%, la nivelul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța gradul de ocupare este de 70,51%, iar la Serviciul de Poliție Transporturi Maritime Constanța – 84%.