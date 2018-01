Deficiențe grave la ISU "Dobrogea". Cu sediul în paragină, pompierilor li se promit nave şi elicoptere

Deficiențe grave la ISU "Dobrogea". Cu sediul în paragină, pompierilor li se promit nave și elicoptere

Bilanțul anului 2017, prezentat de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a scos la iveală o serie de probleme grave cu care se confruntă instituția. Dacă lucrurile vor evolua în același stil în care ne-am obișnuit, timpii de răspuns în cadrul misiunilor vor crește simțitor, pe fondul problemelor logistice, dar și de personal. Din păcate, lista deficiențelor este cu mult mai lungă de atât.Au decedat de două ori mai multe persoane în incendiiÎn cursul anului trecut, pompierii constănțeni au avut peste 15.000 de acțiuni, media intervențiilor fiind de 35,5/zi, păstrându-se în jurul acelorași valori ale anului 2016. Zeci de persoane au fost salvate din sute de incendii, pe raza întregului județ. Din păcate, 12 persoane au decedat în urma incendiilor, dublu față de anul 2016. Serviciile Medicale de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) au acordat asistență medicală de urgență la 10.935 cazuri (în medie 29,96 /zi).Pompierii nu au accesat niciun fond nerambursabilInspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” nu a accesat fonduri nerambursabile în cursul anului 2017. În schimb, pompierii au achiziționat Drapelul de luptă al ISU „Dobrogea” în schimbul sumei de 18.147,50 lei. Reprezentanții ISU nu ne-au putut explica, momentan, de ce a fost necesară achiziția unui astfel de steag și nici dacă prețul este justificat. În timp ce conducerea pompierilor constănțeni cheltuie o groază de bani pe un steag, autospecialele primite, în ultimii ani, se degradează pe zi ce trece, din cauza lipsei spațiilor de garare. În plus, spațiile de lucru ale sediului unității și a două subunități nu asigură condiții de lucru optime, iar încăperea Dispeceratului comun ISU-SAJ nu asigură confortul pentru o bună gestionare a apelurilor de urgență.Parcul auto ISU „Dobrogea“, pe „butuci“Eforturile salvatorilor sunt de lăudat întrucât condițiile în care-și desfășoară activitatea sunt departe de a fi optime. În ceea ce privește activitatea specifică sectorului tehnic-utilaj, inspectoratul este înzestrat în proporție de 75,32%, față de prevederile tabelei de înzestrare, însă o mare parte din tehnică are durata normală de exploatare depășită, prezentând o stare de uzură fizică avansată, ceea ce impune unității eforturi materiale și financiare deosebite pentru repararea, întreținerea și exploatarea acestora. Nu mai puțin de 18 autospeciale au o vechime de peste 20 de ani.Până la rezolvarea problemelor ce țin de logistică, dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, prezent la bilanțul de la Constanța, a precizat că are în vedere acoperirea deficitului de personal. „Din păcate, am avut pensionări mai precoce, în urma legii pensionărilor speciale, avem și un număr de personal angajat prin anii 2006-2007, care urmează să se pensioneze, pentru că nu s-a pus la momentul respectiv o limită de vârstă. Personalul îmbătrânește și va ieși natural la pensie. De aceea noi venim și aducem soluții suplimentare de încadrare și reducerea timpului de pregătire va duce la dublarea numărului de subofițeri care se încadrează. Mai sunt și alte soluții pe care le gândim și urmează să le punem pe masa ministrului Carmen Dan pentru a le discuta”, a declarat dr. Raed Arafat.Nave și elicoptere pentru salvarea pe mareÎn cadrul bilanțului au fost făcute și mai multe promisiuni care se vor concretiza în aproximativ trei ani, potrivit secretarului de stat Raed Arafat. Astfel, ISU „Dobrogea” ar urma să beneficieze de nave pentru efectuarea de salvare și stingere pe mare, dar și de două elicoptere grele ce vor fi achiziționate din bugetul aprobat de 600 de milioane de lei, votat prin Ordonanță de Guvern.„Vorbim, în mod deosebit, de o navă mai mare de stingere, de căutare-salvare. Poate va avea și anumite aspecte pe partea de limitare a poluării. Și vorbim de un număr de patru nave mai mici pentru Deltă și Dunăre. Unul dintre proiectele pe care le avem în cadrul celor 600 de milioane, include achiziționarea a 5-6 elicoptere grele și 4 elicoptere de salvare montană. Elicopterele grele vor avea ca misiune salvarea-căutarea în condiții meteo grele, ceea ce înseamnă că vor avea dotări speciale în acest sens. Totodată, vor avea și capabilitatea de transport cu multiple victime și capabilitate de stingere incendii. Bineînțeles, două vor avea capabilitatea de salvare de pe mare”, a mai adăugat Arafat.Punct de lucru la Băneasa sau CruceaNeasigurarea unui răspuns proporțional cu amploarea situației de urgență, neatingerea standardelor de performanță și eficiență propuse ca urmare a uzurii tehnice a mijloacelor de mobilitate și accidentarea personalului operativ, cu precădere pe timpul intervențiilor, pe fondul nerespectării procedurilor și a lipsei echipamentelor de protecție (costum nomex, cască, mănuși, bocanci), sunt doar câteva dintre riscurile la care trebuie să se aștepte reprezentanții inspectoratului dacă deficiențele nu vor fi remediate. De asemenea, într-o situație de urgență nucleară la Centrala Nuclearo-Electrică de la Cernavodă poate fi cu greu gestionată, din cauza inexistenței personalului, echipamentelor și tehnicii specifice în cadrul Detașamentului de pompieri Cernavodă.Menținerea timpului mediu de răspuns scăzut la toate situațiile de urgență și înființarea unui punct de lucru la Băneasa sau la Crucea, se numără printre prioritățile pompierilor, alături de înlocuirea autospecialelor de stingere a incendiilor și a ambulanțelor SMURD cu uzură fizică accentuate.