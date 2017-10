Declaraţii contradictorii în cazul accidentului lui Şerban Huidu

Declarații contradictorii în cazul accidentului lui Șerban Huidu

În timp ce avocatul realizatorului TV Șerban Huidu a susținut că familia șoferului mort în accidentul de acum o lună și jumătate primește periodic bani de la clientul său, văduva victimei neagă. Mai mult, femeia spune că Șerban Huidu nu a vizitat-o niciodată, așa cum s-a scris în presă.În urmă cu două săptămâni, avocatul lui Huidu declara pentru România TV că văduva lui lui Ștefan Balogh, cel care se afla la volanul Loganului, ar primi bani perioadic de la ei. "Noi virăm în cont o sumă de bani periodică, apreciată de către noi. Echivalentul? Am apreciat oarecum salariul pe care l-ar fi adus în casă soțul doamnei Balogh", a spus Ioan Mânjină, avocatul lui Șerban Huidu, citat de Rtv.net.Femeia spune însă că nu știe nimic despre acești bani. "Am primit bani doar pentru înmormântare și pentru pomană, altceva nimic. Și cuantumul salariului despre care vorbea? Nu am nicio înțelegere cu dânsul pe treaba asta", a spus soția lui Ștefan Balogh.Femeia neagă și faptul că Șerban Huidu ar fi vizitat-o vreodată.Trei oameni au murit în urma accidentului de la mijlocul lunii octombrie, după ce mașina condusă de Șerban Huidu a pătruns pe contrasens și a lovit o Dacia Logan. Șoferul Loganului a murit pe loc, pasagerul din dreapta la scurt timp după accident, iar ocupantul locului din spate a decedat la spital, două zile mai târziu.