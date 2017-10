Declaraţie incredibilă! "Eu am minţit la CEDO spunând că noi am asigurat buget pentru şapte penitenciare..."

Declarație incredibilă! "Eu am mințit la CEDO spunând că noi am asigurat buget pentru șapte penitenciare..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

“Știți cum e, domnule judecător, ca la penitenciare, unde eu m-am dus și am mințit la CEDO și spun bine mințit la CEDO, că eu nu am crezut că dacă mi se dă o hârtie sub semnătura cuiva din statul român ea nu este asumată. Deci eu am mințit acolo spunând că noi am asigurat buget pentru șapte penitenciare a câte 150 de milioane pentru fiecare penitenciar, ergo aproape un miliard de euro, dar astea erau niște bune intenții, pentru că în realitate în buget noi nu avem acești bani. Așa s-a întâmplat și cu investițiile. Pe mine nu mă costă nimic și pe niciun ministru să facem o foaie foarte frumoasă, să spunem că ne trebuie două miliarde de euro ca noi să avem o infrastructură de top în România, dar câtă vreme nu ai acoperire în buget, lucrurile astea nu se vor întâmpla. Deci acest guvern, pe care mă simt obligată să îl apăr nu neapărat pentru că fac parte din el, acest guvern a moștenit asta, o colecție de bune intenții. Și a trebuit eu să ies să spun că nu pot să fac șapte penitenciare, că nu am bani (...)", a declarat Raluca Prună, joi, în ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), conform înregistrării postate pe site-ul instituției.Declarațiile ministrului Justiției au venit în contextul în care în plenul CSM se discuta despre amânarea investițiilor pentru sediile de instanțe, după o intervenție a judecătorului Horațius Dumbravă care reclama un semi-blocaj instituțional.