Decizie surprinzătoare în cazul cererii lui Radu Mazăre

Imi cer scuze ca respir

Imi cer scuze ca in nemernicia mea am tupeul sa fiu contemporan cu o personalitate istorica ca domnul primar Mazare.Nu il merit,nici acest popor de lasi nu il merita.Cu mana pe inima afirm ca are dreptul sa ne dea in judecata ,acest martir al faradelegilor noastre.Trebuie sa-i platim despagubiri pentru suferintele indurate de el,statul roman este vinovat,noi toti suntm rautaciosi cu El.Un om ca El se naste o data la 2000 de ani.Ultimul a fost Iulius Cezar.Ave Cezar,morituri te salutant ! De altfel,au mai existat personalitati istorice neintelese de popor.Hitler a fost tradat de poporul german,Musolini la fel.Che Guevara a fost trimis sa lupte cu arma in mana pe aiurea,prin America de Sud.In afara de bereta toti au ceva in comun cu domnul Mazare:un ideal si iubirea de Tara.Daca observam,niciunul din cei amintiti mai sus nu au avut o familie.Toti au avut,ca si Mazare,au avut o iubita.Iubita lor a fost Tara,poporul pentru care s-au jertfit pe altarul nemerniciei noastre.