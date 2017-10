DECIZIE REVOLTĂTOARE A MINISTERULUI JUSTIŢIEI! CRIMINALI ŞI VIOLATORI, PUŞI ÎN LIBERTATE

DECIZIE REVOLTĂTOARE A MINISTERULUI JUSTIȚIEI! CRIMINALI ȘI VIOLATORI, PUȘI ÎN LIBERTATE

De asemenea, pe lângă această măsură, ministurul Justiției are în lucru și o lege care prevede ca închisoarea să fie executată prin supraveghere electronică. Deși Tudorel Toader a anunțat că are ca prioritate rezolvarea condițiilor din penitenciare, nu trebuie să uităm că reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor îl acuză pe acesta că a ținut în sertar proiecte pentru modernizarea și construirea unor penitenciare.„La calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, și executarea pedepsei în condiții necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioada de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată”", explică Tudorel Toader.„Nu vă putem oferi o cifră exactă, pentru că sincronizarea sistemelor informatice se derulează pe parcursul întregii zile, până la orele 00.00. Deținuții vor ieși astăzi, dar nu vă pot oferi o cifră exactă în acest moment. Pe măsură ce trece timpul, datele se sincronizează. Este vorba de o bază foarte mare de date. Legea reglementează pedepsele de orice fel, din toate categoriile de deținuți”, a declarat Gabriel Botezan, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Poarta Albă.