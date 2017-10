Decizie „cu cântec” în cazul celor trei suspecţi în traficarea a 10 kg de cocaină

Decizie „cu cântec” în cazul celor trei suspecți în traficarea a 10 kg de cocaină

Chiar și la câteva săptămâni de la luarea hotărârii, o serie de suspiciuni planează asupra deciziei prin care trei persoane acuzate de trafic internațional cu 10 kg de cocaină au fost lăsate libere de magistrații Curții de Apel Constanța. Ne referim la cazul Vasile Tiba, Laura Virginia Koshiba și Alexandru Mihai Zainea, cei trei fiind cercetați în legătură cu o captură de 10 kg de cocaină, descoperite pe Aeroportul din Amsterdam. Ei au fost puși în libertate la nici o lună de la arestare. Printre cele invocate în hotărârea magistraților Curții de Apel Constanța se află și anumite argumente care nu prea se „pupă” cu realitatea. Judecătorul care a redactat decizia de eliberare a celor trei suspecți, judecător Marius Cristian Epure, spune, la un moment dat: „susținerile vizând antecedența infracțională a inculpaților nu poate fi reținută câtă vreme din fișele de cazier ale acestora nu rezultă că au fost condamnați în statul român“. Magistratul „ignoră” însă o condamnare a lui Vasile Tiba, din 1996, de șase luni de închisoare, pentru uz de fals, și la alte șase luni, pentru fals privind identitatea și faptul că el chiar a stat arestat preventiv aproximativ 20 de zile. Hotărârea de condamnare a fost pronunțată de Judecătoria Sectorului 1, din București, iar sentința a rămas definitivă prin decizia Tribunalului București, un an mai târziu. În anul 1998, pedepsele au fost grațiate, ceea ce înseamnă că Tiba nu este recidivist, dar nici că nu ar avea antecedente penale în România, așa cum a susținut Curtea de Apel Constanța. Acest lucru a fost întărit, în fața magistraților, chiar și de avocatul lui Tiba, care a spus: „deși Tiba a săvârșit anterior infracțiuni, acesta nu este recidivist, ci doar are antecedente penale“. La toate acestea se adaugă și condamnarea din Australia pe care Tiba a primit-o pentru fapte privind importul și posesia de cocaină. La rândul ei, și Laura Koshiba a avut antecedente penale, potrivit avocatului său. Chiar și în aceste condiții, ei au părut „curați” în fața judecătorilor. Mai mult, din investigații, a reieșit că Vasile Tiba are mai multe conturi deschise la numeroase bănci din România, a căror sumă totală se ridică la aproximativ 100.000 de euro. Sume care, la fel, nasc suspiciuni, în condițiile nu se știe exact ce activitate are Tiba în România și care sunt sursele sale de venit.