Decizia judecătorilor în cazul bişniţarilor de ţigări din zona Gării Constanţa

5

relu.2010@yahoo.com

Vai , i-ati arestat ? Asa repede ? Hahahahaha .... pai astia sunt demult in zona garii si isi striga marfa : tzigari avem , tzigari avem ... Toti sunt tineri , cu putere de munca. De ce nu le dati urgent " munca in interesul comunitatii " ? Ieri era plin de zapada centrul : pe totuare , in fata Prefecturii , Primariei , aleile din parc .... Apropo , nu va duceti si in Piata Grivitei sa-i vedetzi cum vand tzigari ?