DECIZIA CARE A ISTERIZAT ROMÂNIA. MAMĂ DUPĂ GRATII, DUPĂ CE A FURAT MÂNCARE PENTRU FIICA SA. MARII CORUPŢI, BINE MERSI ÎN LIBERTATE

EXCES DE ZEL DIN PARTEA POLITISTILOR SI A MAGAZINULUI..SI MAI TARZIU A JUDECATORULUI

Am fost martora in urma cu un an jumatate in urma la un caz asemanator in Buc, la magazinul M--ga Im-ge cu 2 zile inaintea Craciunului, un barbat a furat un baton de salam.Barbatul care pazea in magazin l-a observat si a chemat politia pana sa iasa din magazin....Barbatul care furase salamul a dat sa fuga din magazin...moment in care a fost prins fugind de catre paznicul magazin si apoi predat politiei...Dar care Politie...sa iti faci cruce nu altceva ...au venit 2 echipaje de politie cu 4 politisti si mai apoi pe jos un politist in civil...care era seful lor de la Sectia din Berceni..Degeaba am intervenit cei care eram in zona...ca se exagereaza, atat cei de la magazin cat si politia. Am vrut sa ii platim si ce furase barbatul nu mai sa il lase liber...ne spunea tuturor ca a furat ca sa duca familiei sa manance ceva de sarbatori.