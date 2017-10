„Decât să ne bată infractorii, mai bine îi împuşcăm!“

Motto-ul polițiștilor din Mihail Kogălniceanu:

„Decât să ne bată infractorii, mai bine îi împușcăm!“

Polițiștilor de la Mihail Kogălniceanu li s-a dus faima în tot județul. Sunt cei care, de fiecare dată când au o problemă cu infractorii, nu ezită să scoată pistoalele și să tragă. Norocul lor e că recesiunea economică nu i-a lovit încă și la încărcătoare, așa că nu se îngrămădesc să facă economie la muniție. Pentru a vă crea o imagine de cât de pasionați trăgători sunt polițiștii din Kogălniceanu, trebuie să știți că de la începutul anului și până acum au folosit armamentul de aproape 20 de ori. Și niciodată nu au ratat ținta. Mai ales că în ultima vreme se antrenează în poligonul militarilor americani. Astfel, spun ei, fac economie la gloanțe și se pregătesc pe un sistem performant de tragere. „Nu ne e frică să tragem!“ Comandantul poliției din Mihail Kogălniceanu este subcomisarul Laurențiu Carp. Este tânăr, este pasionat de poliție și este cel mai bun trăgător cu pistolul din județ. Are și diplomă care certifică faptul că a ocupat locul 1 la tir în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. „Vedeți, de asta avem curaj să tragem. Fiindcă suntem cei mai buni. Dacă țintim la picioare, păi acolo nimerim. Știm unde tragem. Dacă ar fi zburat gloanțele aiurea, nu am mai fi fost atât de hotărâți”, spune, râzând, Laurențiu Carp. De când a venit la comanda poliției din Kogălniceanu, de aproximativ doi ani, le-a insuflat oamenilor săi, nouă la număr, încredere și le-a impus regula: „Decât să vă bată infractorii, mai bine îi împușcați!”. „Dacă situația o impune, tragem. Nu ne e frică să-i împușcăm, atât timp cât ceea ce facem e legal. Le-am spus băieților de la început, decât să vină bătuți la mine, mai bine să facă uz de armă. Să nu permită nimănui să îi calce în picioare. Iar de multe ori, nu îi putem prinde pe infractori decât cu focuri de armă. Mai ales romii, care fug imediat în cartierul lor și ies cu mic cu mare în stradă, cu furci, topoare, aruncă cu pietre. Atunci tragem. Dacă e legal, tragem”, povestește „pistolarul șef“. Romii i-au furat până și pe americani Subcomisarul Laurențiu Carp spune că cele mai mari probleme le are cu romii. Există o comunitate de țigani destul de numeroasă, care trăiește în special din furturi și tot felul de găinării. Au încercat să fure chiar și din baza militară americană, însă au fost rapid descoperiți și de atunci în incinta unității nu mai pune picior de rom care are cazier. „Există o categorie de infractori care chiar nu vrea să înțeleagă că nu mai merge. Sunt romii. Din prima zi de când am venit aici, în 2008, am făcut ședință cu ei la pădure și le-am spus să îmi lase comuna în pace cu furtul. Au spus da, dar au continuat să facă prostii. Majoritatea sunt infracțiuni mărunte, furturi de animale, furturi de fier vechi, furturi din locuințe. Îi tot prindeam și ei ni se plângeau de fiecare dată că nu au unde munci, că nu au din ce trăi. Am vorbit atunci cu americanii din bază să îi ducem la ei să muncească, să sape șanțuri, să care piatră, ce mai aveau ei nevoie pe acolo. Le-am spus americanilor încă de la început să-și păzească bunurile, că nu se știe cu ăștia. După câteva zile, au început să observe că le dispăreau cuie, cupru, aluminiu. Romii, când plecau de la muncă din bază, își umpleau buzunarele cu cuie și își înfășurau în jurul corpului, pe sub haine, cablu de cupru, ca să le vândă la fier vechi. Bineînțeles, i-au prins imediat și au spus că la ei nu vor mai pune piciorul în bază romi care au cazier. Așa că după experiența asta, americanii și-au adus 250 de muncitori turci și nu îi mai primesc pe ai noștri”, ne-a declarat subcomisarul. Hoții din M. Kogălniceanu fură din alte localități, căci acolo nu îi împușcă nimeni În aceste condiții, oamenii s-au apucat din nou de furturi, însă reacția poliției a fost și mai dură. „Țiganii au stilul lor. Dacă nu îi prinzi imediat și îi scapi la ei în cartier, ești mâncat. Ies în stradă cu topoare, cu furci, aruncă cu pietre, fac scandal. Nu îi putem prinde decât cu focuri de armă. Așa am ajuns să îi speriem. Ne știu de frică. Le-am spus că dacă mai ies în stradă cu topoare, să facă scandal, îi împușcăm. Au încercat să dea o conotație că noi facem abuz împotriva lor. Însă nu e deloc așa. A venit și deputatul Păun aici, că ce avem cu ei, însă când i-am arătat concret câte spețe avem cu romi prinși la furat, a lăsat-o mai moale. Am încercat să îi luăm cu vorbă bună, dar în clipa doi am observat că nu merge. Ei vor să închidem ochii la găinăriile lor, să îi lăsăm să fure, însă nu se poate. Le-am spus: dreptul vostru e să furați, obligația noastră e să vă prindem. Acum, au ajuns, cât de cât, să nu mai fure din comună, însă în localitățile din jur fac prăpăd. Ei spun că mai bine fură din altă parte, că acolo nu îi împușcă nimeni”, spune subcomisarul Laurențiu Carp. Din câte povestește polițistul, în Kogălniceanu nu numai oamenii legii au probleme cu romii, ci există „un sentiment generalizat de repulsie față de țigani”. De multe ori, chiar polițiștii se substituie ca avocați pentru ei în fața comunității locale, pentru a-i apăra de răzbunări. Potrivit comandantului postului de poliție, cei mai înverșunați sunt aromânii, care nu de puține ori au încercat să intre peste romi și să le dea foc. „Avem frecvent scandaluri între grupul machedonilor și țigani. S-au adunat aromânii să intre peste ei și să le dea foc, crezând că astfel rezolvă problema furturilor. Dar nu asta e soluția. Le-am explicat că nu rezolvă nimic dacă se bat cu ei”, susține comandantul. Mașina poliției, făcută dintr-o caroserie de taxi Deși activitatea este una foarte mare, cei zece polițiști din Mihail Kogălniceanu nu au la dispoziție decât o singură mașină, un Logan vai mama lui, tăvălit, accidentat și refăcut de n-șpe mii de ori. Mașina poliției din comună este făcută din caroseria unui taxi și scârțâie din toate încheieturile. Singurul lucru care merge cât de cât bine este motorul. Însă Loganul polițiștilor din Kogălniceanu nu este o mașină oarecare, ci are o adevărată poveste. În urmă cu doi, autoturismul a fost implicat într-un grav accident de circulație, în urma căruia o persoană a murit și doi polițiști au fost grav răniți. Mașina poliției a fost distrusă atunci, însă, din lipsă de fonduri, s-a dispus repararea ei și nu înlocuirea cu una nouă. În urmă cu două luni, același Logan a fost făcut chiseliță de un tractorist beat, care, pentru a scăpa de urmărirea polițiștilor, a trecut cu hardughia agricolă de câteva ori peste mașina în care se aflau oamenii legii. Atunci, polițiștii au epuizat două încărcătoare de gloanțe pentru a-l opri pe tractorist. „E singura noastră mașină și e vai mama ei... Doar motorul merge bine, atât”, spune subcomisarul Laurențiu Carp. Comandantul postului de poliție recunoaște că recesiunea economică i-a lovit și pe ei, mai ales la capitolul benzină și indemnizații. Pe lună nu au la dispoziție decât 100 litri de combustibil, cantitate care s-ar termina, în condiții normale de activitate, într-o singură săptămână. De asemenea, mulți dintre polițiștii din Kogălniceanu provin din alte localități și, după suspendarea banilor de chirie, sunt obligați să facă naveta între localitățile de reședință și postul de poliție.