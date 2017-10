Decan condamnat la 9 ani pentru 200 euro mită. Vântu, condamnat la 8 ani pentru furtul a 13 milioane dolari

2

AM SPERAT CA LA " REVOLUTZIE " !

LA 1989, OAMENII AU DORIT O LUME MAI BUNA SI LIBERA, FARA : CORUPTZIE, ZANGANIT DE CATUSE, URA UNII IMPOTRIVA ALTORA SI DNA, DAR CUM, CLANURILE MAFIOTE DE PARTID SI DE STAT, AU CREZUT CA " DEMOCRATZIA " ESTE PENTRU EI, SI NU PENTRU POPOR, OAMENII DE RAND, CLANURILE DE STANGA SI DE DREAPTA, ADICA POLITICIENII SI NU, NUMAI, AU INCEPUT A FURA SI A JECMANI TOT / TOATE / TOTUL : IN STANGA SI-N DREAPTA, CA DOAR, NU AU FURAT DE LA EI, CI DE LA TZARA SI POPORUL DIN CARE S-AU DESPRINS UNII DUPA ALTZII SPRE A LOR IMBOGATZIRE, CU : CASE, VILE, MASINI CARE MAI DE CARE, MAI MARI SI MAI DEOSEBITE, AU MERS / MERG IN ZONE EXOTICE, CA, CU ROMANIA LI ESTE RUSINE ?! CE MAI AU CLANURILE : INTINSE TERENURI IN EXTRAVILAN SI IN LOCALITATZI , YAHTURI, VAPORASE, TRACTORASE, " SASE CASE " IN TZARA SI CATE OR MAI FI PRIN TZARI STRAINE.................. , Rusineeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, SA VA FIE, CA POPORUL A SARACIT CONTINUUUUUU SPRE A VOASTRA NESIMTZITA IMBOGATZIRE, FARA SCRUPULE SI FARA MILA DE POPOR, ?! SALARIILE SI PENSIILE NOASTRE SE REGASESC IN AVERILE VOASTRE NESIMTZITE ! TOT RESPECTUL PENTRU POLITICIENII SI OAMENII CINSTITZI, DIN : EXECUTIV, LEGISLATIV SI JUDECATORESC, SUNT OAMENII ADEVARATZI AI ACESTEI TZARI PRADATA SI JEFUITA, DE ACEI OAMENI FARA MILA SI PUSI PE CAPATUIALA SI IMBOGATZIRE, DE PE URMA MUNCII POPORULUI ROMAN MUNCITOR !!!!!!!