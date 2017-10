Dealerul de droguri al elevilor, scăpat de închisoare

Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus condamnarea la pedeapsa de un an și jumătate de închisoare cu suspendare a lui Cristian Dobriță, un tânăr din Năvodari acuzat că distribuia droguri elevilor și liceenilor constănțeni. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Constanța. Potrivit anchetatorilor, la data de 5 mai 2010, polițiștii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate au primit informații cu privire la faptul că Dobriță se ocupă de trafic de droguri. Așa se face că, a doua zi, un colaborator sub acoperire a reușit să ia legătura cu tânărul, de la care a și cumpărat cantitatea de 0,6 grame de rezină de canabis cu 50 de lei. La câteva zile, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul lui Cristian Dobriță. Acolo au găsit un cântar electronic, cu ajutorul căruia individul porționa drogurile. La acel moment, oamenii legii au hotărât cercetarea lui în stare de libertate, dar au continuat totuși să fie pe urmele lui. Așa au descoperit că, fără nici cea mai mică problemă, Dobriță și-a văzut în continuare de aceleași îndeletniciri. La data de 28 octombrie 2010, polițiștii au aflat că tânărul are, din nou, droguri acasă, pe care le vinde tinerilor din Năvodari. În urma percheziției domiciliare, au fost găsite 74,4 grame de rezină de canabis și 170 de grame de canabis, porționate și înfășurate în staniol.