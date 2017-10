De veghe la frontieră! Cine dă cele mai mari bătăi de cap Gărzii de Coastă

1

GARDA DE COASTA

ACUM A SI FAC DATORIA? PANA IN 01-01- 2007 CAND ROMANIA A INTRAT IN UNIUNEA EUROPEANA,STATEAU LA PANDA IN ZONA PIETRENI- DELENI INTRARE D.N. SPRE SIPOTE SI CEREAU SPAGA DE LA CEI CE AVEAU S.R.L. URI IN ZONA,NE CONTROLAU LA FACTURI NI LE NUMARAU, PLUS LUAU SPAGA DE LA CAMIOANELE CE TRANSPORTAU MATERIAL LEMNOS DIN PADURI FARA ACTE DE INSOTIRE ,ANUME:CURSARU SI NICHIFOR DOI INSI FARA CEI 7 ANI DE ACASA,SA LE FIE RUSINE!