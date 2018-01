DE TOT RÂSUL! DIICOT a pus cameră video şi microfon în maşina medicului Lucan, iar acestea au căzut în timpul mersului

DE TOT RÂSUL! DIICOT a pus cameră video și microfon în mașina medicului Lucan, iar acestea au căzut în timpul mersului

Joi, 11 Ianuarie 2018.

Gafă imensă a procurorilor anti-mafia de la DIICOT! Aceștia s-au făcut de râs pur și simplu în cazul medicului Mihai Lucan. Cel puțin asta reiese dintr-o întregistrare video a celor de la luju.ro.Procurorii i-au instalat o cameră video sotiei lui Lucan în autoturismul acesteia. Totul a fost însă de un amatorism total. Camera instalată în plafonul masinii a cazut in timpul mersului. Maria Lucan nu este vizată în dosarele în care soțul ei are parte de acuzații extrem de grave. Cei doi soti au ramas socati când și-au dat seama că sunt filați în mașină.La 15 minute dupa depistarea camerei, procurorii au venit și au recuperat camera instalata in mașină. Mihai Lucan este protagonistul unui dosar gigant deschis de DIICOT. Lucan este cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat, printre altele, ca a transferat ilegal la clinica sa privata aparatura ce apartinea Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.În 21 decembrie, Mihai Lucan, fiul acestuia, directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, Dan Emil Fofiu – Sânpătreanu, și directorul economic Sanda Rodica Baciu au fost reținuți pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, pentru delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat.În 22 decembrie, magistrații Tribunalului București au respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a fostului șef al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj și a fiului acestuia, hotărând să fie plasați sub control judiciar.Conform procurorilor, membrii grupului au prejudiciat Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, inclusiv prin folosirea unui aparat utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapie, aparat care a fost transferat la clinica privată fără acte, consumabilele necesare find achitate tot de institut. Astfel au fost tratați 159 de pacienți, findu-le percepute sume cuprinse între 3.000 și 6.700 euro/intervenție.Zeci de plângeri privind decontări ilegale și defavorizarea unor pacienți de către medicul urolog Mihai Lucan au fost făcute de pacienți, dar și de medici de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, a declarat fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, precizând că, după trimiterea Corpului de control la institutut, în cele șapte luni de mandat, "din fiecare plângere ieșea câte un dosar care era trimis organelor de control".Voiculescu mai spunea că medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au făcut dezvăluiri despre ilegalitățile comise de acesta, pentru că riscau să își piardă funcțiile, existând chiar o situație în care un medic care a pus la îndoială autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenințat și i-au fost sabotate operațiile.sursa: stiripesurse.ro