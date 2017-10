DE NECREZUT: Poliţistul care prinde hoţi călare şi însoţit de un pitbull

8

Felicitari

Un articol deosebit care ne arata foarte clar faptul ca sunt oameni care se implica cu toata daruirea in activitatea pe care o desfasoara. Nu il cunosc personal pe acest tanar dar am cunostinte in satul Lanurile care apartine de comuna Baraganu si am auzit numai cuvinte de lauda la adresa acestui baiat. Sa speram ca va continua la fel, va fi sprijinit si ii vor urma si altii exemplul. Iar referitor la tine Razvane nu vad de ce in Romania ar fi un abuz in serviciu atata timp cat in toate tarile civilizate in Politie sunt folositi atat caii cat si cainii.