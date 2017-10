De necrezut: două femei împart acelaşi CNP!

3

acelasi CNP la doi copii

in luna ianuarie 2012 cand am fost la politie sa-i fac pasaport micutului .............. hopa acelasi CNP il mai avea inca un baietel.Acum vreau sa aflu a cui este greseala................. cine greseste tre sa plateasca .Va dati seama daca nu era descoperit ?dupa ani de zile daca celalat copil facea vreo belea intra pustiul meu la inaintare................Exista vreo lege in aceasta privinta?Va rog , cine are cunostinte sa-mi spuna si mie incotro sa o iau....................Multumesc