De la Nicuşor, pentru finul lui Hondoreanu, fără număr, fără număr!

Licitație cu dedicație specială

De la Nicușor, pentru finul lui Hondoreanu, fără număr, fără număr!

Pe 1 iunie, Consiliul Județean Constanța a organizat o licitație pentru atribuirea contractului „Furnizare scaune și mese necesare organizării de evenimente, conferințe de amploare, târguri și expoziții în cadrul noului obiectiv Pavilionul Expozițional Constanța“. Așa cum era de așteptat în Republica pesedistă de la malul mării, licitația a fost câștigată de firma care a oferit cel mai mare preț, dar care este deținută de un apropiat al echipei Mazăre&Constantinescu. Este arhicunoscut faptul că, la Constanța, transparența banului public nu există. Toate licitațiile și contractele sunt câștigate cu regularitate doar de anumite firme, care se regăsesc în încrengătura de interese a celor care conduc municipiul și județul Constanța. Astfel, s-a ajuns ca, anual, zeci de milioane de euro din fondurile publice să fie drenate în buzunarele câtorva persoane, rude, prieteni sau apropiați ai pesediștilor constănțeni. Metodele de a truca o licitație publică sunt multiple, iar cei care se văd declarați pierzători încă dinainte de a fi deschise dosarele nu au mari posibilități pentru a-și face dreptate. Instanța? Contestarea licitației? Sunt doar pierdere de vreme, în opinia agenților economici din Constanța și nu numai, convinși că această caracatiță care sufocă întreg județul și-a întins tentaculele la toate nivelurile, atât în justiție, dar mai ales în politică. Sub haina politică, taie și spânzură, jucându-se cu banii constănțenilor ca și cum ar fi propriile averi. Câștigă cine trebuie, cu prețul cel mai mare Pe 1 iunie 2009, administrația județeană a organizat o licitație pentru atribuirea unui contract de furnizare scaune și mese pentru Pavilionul Expozițional Constanța. În total, era vorba de 2.500 de scaune și 250 de mese, iar bugetul maxim pentru acest contract era de 1.129.500 lei, fără TVA (peste 250.000 de euro). Licitația a fost anunțată prin Serviciul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP), la concurs înscriindu-se patru firme: SC Silvarom SA București, SC Grup Petrol Marin, SC Carpați Modern Furnitura SRL Ilfov și SC Ruana SRL Lumina. Câștigătoare a fost desemnată SC Ruana SRL Lumina, care, culmea, a oferit cel mai mare preț și, potrivit celorlalți participanți la licitație, produsele cele mai slab calitative. Celelalte trei firme au fost descalificate din senin pe motive de genul: lipsa unei copii după o adeverință sau lipsa unui certificat de la dosar, care nu era prevăzut însă în caietul de sarcini. Pentru astfel de motive, ceilalți ofertanți au fost trimiși acasă, deși ofereau un preț de trei ori mai mic pentru aceleași produse, dar de o calitate superioară. Conform procesului verbal încheiat în urma licitației, SC Silvarom a oferit un preț de 337.950 lei, SC Grup Petrol Marin – 822.250 lei, SC Carpați Modern Furnitura – 753.367 lei, în timp ce SC Ruana a licitat pentru 1.080.000 lei, toate prețurile fiind fără TVA. După descalificarea primelor trei firme, câștigătoare a fost desemnată SC Ruana SRL Lumina, care oferise peste un milion de lei, cea mai mare sumă. Observăm astfel cât de chibzuiți sunt conducătorii județului Constanța, în frunte cu președintele Nicușor Constantinescu, atunci când vine vorba de bani publici. De ce să cheltuiești, în vremuri de criză economică, 300 mii de lei pe mese și scaune când poți să risipești peste un milion de lei pentru același lucru? Constantinescu știe cel mai bine și vă voi explica și vouă imediat. Pentru aceasta trebuie menționat că SC Ruana SRL Lumina este firma finului consilierului județean PSD Ilie Hondoreanu, unul dintre principalii sponsori ai partidului și un apropiat al celor doi lideri pesediști constănțeni. Alte explicații cred că sunt de prisos. Mai mult, surse din cadrul consiliului județean susțin că firma din Lumina furnizase mobilierul pentru Pavilionul Expozițional cu câteva săptămâni înainte chiar de desfășurarea licitației. Substraturile unei licitații trucate Unul dintre participanții la licitație, directorul SC Grup Petrol Marin, Cristian Șerbănescu, s-a hotărât să rupă tăcerea după simulacrul de licitație organizat de Consiliului Județean. „Licitația s-a închis și tocmai am primit confirmarea semnată și ștampilată doar de Nicușor Constantinescu. Incredibil! Toate firmele au fost descalificate, iar licitația a fost câștigată de Ruana SRL Lumina, firma finului consilierului județean Ilie Hondoreanu, care a ofertat și prețul cel mai mare și o calitate interpretabilă. E incredibil cum se aruncă bani în câteva buzunare, cum legea competitivității e călcată în picioare doar de o singură semnătură a unui singur om: Nicușor Constantinescu. Nu spun că am fi meritat să câștigăm noi, însă îmi pare într-adevăr rău că nu a câștigat Silvarom București. Este una dintre cele mai cunoscute firme de mobilă din țară, are un renume chiar și în Europa. Au venit cu cel mai mic preț, de trei ori mai mic, și produse de o calitate net superioară față de cele prezentate de Ruana. Și noi, și Silvarom, și Carpatica, toți am fost descalificați pe motive inventate, pe considerente tehnice penibile, care nici măcar nu erau în caietele de sarcini. Interesul comisiei de evaluare ar trebui să fie un preț cât mai mic la o calitate cât mai bună. La Constanța s-a urmărit doar consumarea întregului buget de către o anumită firmă, care trebuia declarată câștigătoare. Calitativ, Ruana este cu mult sub Silvarom, însă asta nu a contat, la fel cum nu a contat nici prețul. E deranjant că au recurs la astfel de mizerii”, ne-a declarat Cristian Șerbănescu. „Ruana trebuia să câștige, restul a fost figurație“ Directorul GPM se laudă cu numeroase licitații câștigate în România cu instituții de renume, precum Banca Națională a României, Universitatea Politehnică București, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu București, UM 02630 - NATO - Oradea, Transelectrica S.A., dar și cu exporturi de milioane de euro în Franța și Italia. Nicăieri, însă, nu a întâlnit așa ceva. „Am fost la multe licitații, majoritatea câștigate, însă nicăieri nu mi s-a întâmplat așa ceva. Comisia trebuia să ceară clarificări pentru eventualele neconcordanțe din dosar, chitanțe, copii după acte originale, etc., însă toate motivele invocate de ei pentru a ne descalifica nu au fost decât simple pretexte. Ruana trebuia să câștige, restul a fost figurație”, spune Șerbănescu. „E grav ce se întâmplă pentru că în momente de criză se direcționează foarte mulți bani publici către anumite buzunare. Orice agent economic mizează pe contracte pentru a-și putea plăti angajații. Dar când competiția dispare și rămâne doar corupția, rezultatul este evident - disponibilizări și chiar închiderea activității”, a mai adăugat el. Comisia de evaluare care a analizat ofertele și a desemnat câștigătorul a fost alcătuită din președinte - Florica Ceară (consilier Serviciul Achiziții), membri: Adriana Decu (șef serviciu buget), Cristina Elena Moldoveanu (referent Serviciul Coordonare Instituții de Cultură, Învățământ), Anca Pascu (referent Serviciul Coordonare Instituții de Cultură, Învățământ), Violeta Sârbu (consilier juridic DGAPJ). O practică la Consiliul Județean GPM a mai avut o experiență asemănătoare cu administrația județeană și la finalul anului trecut. Tot în urma unei licitații pentru achiziția de mobilier, toți ofertanții au fost descalificați pentru a fi desemnată câștigătoare o firmă de apartament, cu un singur angajat. Atunci, Cristian Șerbănescu a fost descalificat pentru că nu a depus la dosar un certificat fiscal în original, ci doar în copie.