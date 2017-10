De la Mazăre pentru prieteni, beculeţe fără număr, fără număr

Panaramă de oraș

De la Mazăre pentru prieteni, beculețe fără număr, fără număr

La trei luni după încheierea licitațiilor și cheltuirea banilor publici, aflăm și noi, proștii de rând, contribuabilii, cum a cheltuit municipalitatea aproape 20 de miliarde de lei vechi pentru montatul și demontatul beculețelor ornamentale pentru sărbătorile de iarnă. De ce tocmai acum, în condițiile în care ofertele au fost deschise încă de la jumătatea lunii noiembrie? Este o strategie mai veche a administrației locale constănțene și a consiliului județean de a anunța în buzunarele cui s-au dus fondurile publice abia după ce banul a fost păpat și faptul consumat. Așa că în luna februarie, pe site-ul de achiziții publice, SC Confort Urban, instituție aflată în subordinea Primăriei Constanța, ne comunică ceea ce bănuiam deja: beculețele colorate de pe copacii din centrul orașului au umplut conturile firmelor de casă ale municipalității. Câștigătoare, detașat, la puncte și la bani, SC Mira Impex SRL. Firma îi are ca acționari pe Radu Ștefănescu și SC Five Holding, societate atât de dragă edilului șef. Pentru cei necunoscători, Five Holding deține magazinul Brick și îl are ca administrator pe Gheorghe Oancea, bun prieten și partener de afaceri cu Mazăre și Constantinescu în alte firme. SC Mira Impex a câștigat, la finele anului trecut, două contracte de la SC Confort Urban pentru montarea și demontarea beculețelor ornamentale de iarnă. Primul contract, în valoare de 404.336 lei, fără TVA (aproape 5 miliarde de lei vechi cu tot cu TVA) a fost încheiat pe 23 noiembrie 2009 și se referă la lucrări de reparație, montare – demontare ansambluri ornamentale cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2009 – 2010 în municipiul Constanța. Cel de-al doilea contract, semnat de aceeași firmă pe 30 noiembrie, a fost în cuantum de 481.701 lei, fără TVA (aproape 6 miliarde de lei vechi cu TVA). De acești bani, SC Mira Impex a montat și demontat beculețe pe diferite străzi ale orașului. Astfel, dintr-un foc, în buzunarele firmei prietenilor și partenerilor de afaceri au intrat cam 11 miliarde de lei vechi dintr-un foc. Alte două contracte, în valoare de 385.100, respectiv 65.000, fără TVA, au fost acordate societății Flash Lighting Services SA pentru închirierea de iluminat ornamental, firmă care se ocupă și cu reabilitarea iluminatului public în municipiul Constanța. Printre câștigători s-a numărat și SC Rolighting Serv Prest SRL, care a obținut 312.403 lei, fără TVA, pentru repararea beculețelor arse. Gheorghe Oancea, prieten adevărat Georghe Oancea este cunoscut ca un abonat fidel la contractele cu bani publici, oferite atât de CJC, dar mai ales de Primăria Constanța. Spre exemplu, numai anul trecut, firmele în care acesta era acționar a obținut milioane de lei numai din bugetul municipalității. Spre exemplu, SC Mobitom a câștigat de pe urma Primăriei patru contracte, suma ridicându-se la 921.187 lei, cu tot cu TVA (peste 9 miliarde de lei vechi). Astfel, firma lui Oancea a semnat cu primăria un contract pentru furnizarea și montarea a 150 de bănci de odihnă în Constanța (81.250 lei fără TVA), un contract pentru repararea și montarea băncilor de odihnă din oraș și din Mamaia (210.012 lei, fără TVA), un contract pentru reparare, montare și întreținerea scenelor și a ringului de dans din Mamaia (52.845 lei, fără TVA) și un contract pentru întreținerea și supravegherea fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale (430.000 lei, fără TVA). Omul de afaceri a mai primit însă de la Primăria Constanța multe alte contracte, prin diferite firme. Spre exemplu, Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România, finanțată și condusă de același Gheorghe Oancea, a obținut de la Mazăre serviciul de salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele din Constanța și Mamaia, în sezonul estival 2009, pentru suma de 989.500 lei, fără TVA, deși valoarea inițială a contractului a fost de 798.000 lei. Tot Oancea a obținut, la începutul anului trecut, de la Confort Urban alte două contracte, prin firma Mira Impex SRL, pentru repararea, montarea și demontarea instalației electrice de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2008 - 2009. Cele două acorduri se ridică la 372.600 lei, fără TVA. Aceeași firmă avea să câștige, așa cum am scris mai sus, alte două contracte pentru montarea și demontarea beculețelor. Primăria Constanța a cheltuit cât Clujul, Sibiul și Brașovul la un loc Deși anul trecut criza economică a avut un cuvânt greu de spus în România, Primăria Constanța și-a permis luxul să cheltuiască, numai pentru montarea, de-montarea și repararea unor beculețe ornamentale de iarnă peste 20 de miliarde de lei vechi. Asta în condițiile în care marile municipii din țară nu au reușit la un loc să cheltuiască atâția bani pentru iluminatul ornamental. La Cluj Napoca s-au cheltuit anul trecut, pentru montarea - demontarea ornamentelor luminoase și decorarea municipiului pentru sărbătorile de iarnă sub 500.000 de lei (n.r. - 5 miliarde de lei vechi), în timp ce Sibiul și Brașovul au alocat puțin peste 400.000 lei fiecare. Primăria Alba Iulia a organizat licitație pentru contractul „Lucrări de ornamentare străzi și parcuri cu ocazia sărbătorilor de iarnă”, cu o valoare estimată de 581.680 lei, iar la Bacău, furnizarea și montarea de șiruri luminoase, tuburi luminoase și țurțuri luminoși au costat 126.050 lei. În municipiul Drobeta Turnu Severin, lucrările de instalare a echipamentelor de iluminare pentru sărbătorile de iarnă s-au ridicat la 252.100 lei, în timp ce la Piatra Neamț primăria a cheltuit 351.000 lei pentru „lucrări de montare, debranșare, demon-tare echipamente: plase luminoase, figurine, ghirlande, ghirlande pentru brazi, echipamente decor”. Și Primăria Satu Mare a făcut cerere de oferte pentru contractul „Iluminat ornamental pentru sărbătorile de iarnă 2009”, valoarea estimată fiind de 175.000 lei (de vreo 12 ori mai puțin decât la Constanța). În Sebeș, furnizarea de obiecte de iluminat ornamental necesare pentru pavoazarea municipiului, în perioada sărbătorilor de iarnă 2009-2010, a costat 105.000 lei fără TVA.