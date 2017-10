Mărturia unui "traficant"

De dragul unei femei s-a trezit cu patru tone de cocaină pe cap

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au demarat cercetarea judecătorească în cel de-al doilea dosar penal care există la Constanța pe numele cetățeanului spaniol Antonio Cano Alvarez și a complicilor lui, Adrian Vasile Chiribău și Elena Ramona Cioroabă, acuzați de trafic de droguri. Dacă în primul dosar ei au fost judecați și condamnați, încă nedefinitiv, la 16 ani de închisoare - în cazul cetățeanului spaniol, și la câte 15 pentru cei doi complici ai săi, pentru că au introdus în țară peste o tonă de cocaină, în acest nou dosar ei sunt judecați pentru că au intenționat să introducă în România nu mai puțin de 3.800 de kilograme (aproape patru tone) de cocaină pură. Modalitatea era aceeași ca și în cazul containerelor descoperite în portul Constanța, în 2009, respectiv mascând cocaina cu mobilă ori cherestea.Singurul care a vrut să dea declarație, ieri, în fața instanței și să spună că nu are nimic de a face cu traficul de cocaină a fost Adrian Vasile Chiribău. Ca și în primul dosar în care a fost judecat, acesta a susținut că nu a știut vreun moment că în transportul respectiv se afla cocaină, el spunând că nu a vrut decât să o ajute pe Cioroabă în legătură cu hățișurile birocratice pe care le prespune o operațiune de import.„Pe Cano l-am întâlnit la sfârșitul lunii ianuarie 2009, dar nu am vorbit niciodată cu el pentru că nu știu limba spaniolă. Pe Ramona Cioroabă am vrut să o ajut cu importul unui container cu cherestea pentru că mi-a spus că întâmpina probleme cu comisionarii vamali. Am apelat la un prieten din Galați, care l-a trimis pe asociatul lui la Constanța pentru a rezolva situația. Eu nu am avut nicio legătură cu drogurile, singura mea intenție a fost de a o ajuta pe Ramona Cioroabă, habar nu am avut de unde provenea importul. Sunt total pe dinafară acestor dosare și nu înțeleg de ce Parchetul are senzația că aș ști mai mult decât am declarat până acum. Eu am spus mereu tot ceea ce știu și nu am fost de rea credință”, a spus, ieri, în fața judecătorilor, Adrian Vasile Chiribău. Următorul termen de judecată în acest dosar va avea loc la data de 18 aprilie.