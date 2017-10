De ce zac în parcări Loganurile Poliţiei Constanţa

Probleme în mediul rural

De ce zac în parcări Loganurile Poliției Constanța

Tot mai mulți hoți din satele constănțene au căzut în plasa polițiștilor, în cele două luni care au trecut de la reorganizarea Poliției Rurale. Aceasta este concluzia conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, în urma analizării activității noilor secții de poliție rurală. Există însă și probleme: sunt prea puțini polițiști, iar Logan-urile cu care îi fugăresc pe răufăcători vor ajunge, în aproximativ doi ani, la casat. Proiectul de modificare a structurilor de Poliție Rurală (posturile locale de poliție au fost desființate, în favoarea creări unor secții regionale), implementat în județul Constanța de două luni, a început să dea roade. Cms. șef Adrian Rapotan, adjunctul IPJ Constanța, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate ieri, că principalul beneficiu al noii organizări este o prezență mult mai mare a polițiștilor în sate. În consecință, și numărul răufăcătorilor prinși în flagrant este mai mare. „Un aspect îmbucurător este o creștere cu 21% a prinderilor în flagrant, realizate de polițiști în mediul rural. De asemenea, depistarea infracțiunilor la regimul rutier, respectiv conducerile sub influența băuturilor alcoolice sau în lipsa unui permis auto, a crescut cu 11%. Ați rămâne surprinși să știți cât de multe astfel de infracțiuni sunt în mediul rural! Au crescut, cu 3%, și prinderile în flagrant la furturile din societăți comerciale, cu 1% în cazul distrugerilor și cu 9% la violarea de domiciliu”, a afirmat adjunctul Poliției Constanța. Cms. șef Rapotan a dat exemplul furturilor de cabluri de telefonie, fenomen extrem de răspândit în satele constănțene: „Anul trecut, am avut o singură prindere în flagrant pe acest gen de infracțiune. În prezent, avem în fiecare săptămână câte una sau două”, a precizat polițistul. Motivul: dacă, în trecut, la postul de poliție era un singur polițist, care dormea pentru că în timpul zilei avea activități, acum, sunt două sau trei echipaje care bat ulițele satului și drumurile dintre localități. Astfel că, în 15 sau 20 de minute, pot ajunge la sesizările prin Serviciul de urgență 112. Speranțe puse în polițiștii începători și în cei de la frontieră Analiza activității secțiilor de Poliție Rurală a evidențiat că există și neajunsuri. Iar cel mai mare neajuns este, cum era de așteptat, lipsa personalului. „Avem 150 de oameni la cele nouă secții de Poliție Rurală, ceea ce este destul de puțin. Eu am făcut un calcul estimativ și consider că aceste secții ar funcționa foarte bine dacă am mai aduce 60 de oameni”, a declarat cms. șef Adrian Rapotan. Cât privește soluțiile pentru suplimentarea efectivului, adjunctul Poliției Constanța a afirmat: „O soluție ar fi ca toți absolvenții Școlii de agenți «Vasile Lascăr» Câmpina, pe care îi vom primi în ianuarie 2012, să fie repartizați către aceste secții, indiferent de profilul pe care l-au terminat. Nu știm câți vor fi repartizați la Constanța, dar avem 28 de tineri care au fost selectați de aici. O altă idee ar fi ca, din cei 1.000 de polițiști de frontieră care vor fi distribuiți la începutul anului viitor către inspectoratele de poliție națională, cei care vor ajunge la noi să fie repartizați, la fel, către structurile de poliție rurală. Eu sper să primim măcar 20 sau 25 de oameni”. Logan-urile ajung la casat La ora actuală, secțiile de Poliție Rurală din județul Constanța au suficiente Dacii Logan cu care să patruleze. De altfel, „este o situație paradoxală, căci avem mașini, dar nu mai avem oameni”, a afirmat adjunctul IPJ Constanța. În doi ani, însă, aceste mașini vor ajunge la casat, așa că trebuie luate măsuri pentru înlocuirea lor. „Sunt 52 de mașini, pe care le-am primit în 2005. Vă dați seama că au fost folosite, șase ani, în mediul rural, astfel că au un grad de uzură mare, iar conform ultimelor norme, ar trebui ca în doi ani să le casăm. În această situație, ne punem întrebarea: Ce facem, renunțăm la proiect pentru că nu vom mai avea mașini? Căci nemaiavând mașini, proiectul nu mai este viabil”, a spus polițistul. Oamenii legii constănțeni au primit asigurări că, până în momentul în care se va pune problema renunțării la aceste autoturisme, IGPR va trimite alte autovehicule, ce urmează să fie obținute în baza unui parteneriat cu autoritățile din Elveția. Pe de altă parte, pentru anul viitor, polițiștii din mediul rural vor avea nevoie de mai mulți bani pentru combustibil. Patrularea intensă înseamnă și consum mai mare de carburanți, iar suma alocată pentru combustibil a crescut deja cu 25%. Toate aceste date, cât și cele strânse în următoarele patru luni vor fi transmise către IGPR, pentru a sta la baza unei dispoziții în baza căreia vor lua ființă astfel de structuri de Poliție Rurală și în restul țării.