DE CE VREM MILITARI SLABI ŞI DEZBINAŢI? ARMATĂ DE SURZI ŞI ORBI, PROST PLĂTIŢI ŞI UMILIŢI?

Preotii fac exact aceleasi lucruri precum politicienii ! Nu conteaza decat banii, mertanele, bisericile aurite si lingatorii de moaste ! De ce toti popii "militari"au grade de ofiteri si sunt platiti de la nivel de lt.col. in sus ? Ce dracu fac de sunt asa importanti? vin cand vor, pleca la fel, nici slujebele nu le fac cum trebuie . basca ca tin mai mult decat festivitatile militare in sine ! De ce mi se incalca dreptul fundamnetal si sunt obligat, ca ateu, sa ascult tampeniile lor, sa execut miscari de IF pt slujbe , cand statul conform CONSTITUTIEI ESE LAIC! Nu musulman, nu ortodox, nu budist...Chiar ma gandesc sa actionez in instanta statul si alte institutii pt discriminare pe motive religioase ! In ceea ce priveste celelalte drepturi, sunt cateva puncte "forte" care vor trebui solutionate in instanta pt discriminare: abuzul creat prin neplata cumulului pt subof cand ocupa , chiar ani buni, functiile ofiterilor; sporul de "radiatii"acordat ca procent in loc de suma fixa ( sa vad si eu o statie cum "stie"ea sa radieze diferit in functie de grade- 10% pt subof = 100 lei, pt un of =3-4-500 lei); neplata primei de comanda pt cdt pl subof ; banii de chirie acordati ca procent discriminatoriu, in loc de suma fixa raportata la localitatea respectiva, neplata subof care au studii postliceale cu diploma emisa chiar de MApN ; necreearea prin rea vointa a functiilor cu studii superioare acolo unde se impun; sunt acordate sporuri exagerate pt esaloanele superioare, pt Bucuresti de ex, desi au toate facilitatile posibile si imposibile; locurile de vacante, primele si banii de echipament sunt acordate discretionar , cu predilectie exact acolo unde predomina birocratii, unde nu sunt activitati de teren; calitatea echipamentului, mai ales tinuta, este groaznica si in anumite momente extreme iti poate pune viata in pericol -vezi cei arsi in teatre .