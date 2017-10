De ce vor poliţiştii să renunţe la uniformă şi carieră

De ce vor polițiștii să renunțe la uniformă și carieră

Disponibilizări, salarii tăiate, sporuri eliminate, condiții de muncă din ce în ce mai dificile; legislație permisivă, protecție zero, infractori „încurajați“ să nu mai dea doi bani pe cei ce reprezintă legea. Sunt doar câteva dintre neajunsurile cu care se confruntă polițiștii.Nemulțumirile acelora care, într-un fel sau altul, trebuie să păstreze și să inducă un climat de siguranță cetățeanului se adună și sunt din ce în ce mai multe. Efectele disponibilizărilor din Ministerul de Interne, protecția în fața legii, dar și a străzii într-o continuă scădere, tăierile salariale și o reputație tot mai proastă indusă tocmai de pedepsele prea blânde ale judecătorilor atunci când vine vorba de ultragierea lor îi determină pe mulți dintre polițiști să se gândească tot mai des la posibilitatea de a renunța la haina pe care o poartă.Iar asta pentru că mulți dintre ei au acasă familii de întreținut și copii de crescut, iar cu veniturile ce le-au tot fost decimate în ultimii doi ani se simt neputincioși; pe alții îi bate gândul să renunțe la haina pe care au purtat-o, cu mândrie, ani la rând, din lehamite, din neputința de a reuși să schimbe ceva într-un sistem care devine din ce în ce mai slab, mai putred…Pe străzile Constanței ar trebui 700 de rutieriști! Avem doar 100…Ne vom referi, astăzi, la situația din cadrul Serviciului Poliției Rutiere Constanța. Iar asta pentru că, zilnic, indisciplina în trafic este tot mai des întâlnită. De ce? Șoferii au observat că nu prea sunt „deranjați” în trafic și, deja, tind să-și facă propriile reguli de circulație. Cetățenii se arată, de asemenea, nemulțumiți și acuză că Poliția nu-și face treaba, doar că situația, din păcate, ar trebui privită, credem noi, dintr-o cu totul altă perspectivă.Pe străzile din municipiul Con-stanța, ideal ar fi, după cum ne-a mărturisit șeful Poliției Rutiere Constanța, comisar șef Constantin Dancu, să existe un efectiv de polițiști de aproximativ 700!„Având în vedere gradul de indis-ciplină din trafic, ne-ar trebui, cel puțin o perioadă de timp, o infuzie masivă de polițiști. Sunt abateri dinamice, cum sunt întoarceri peste linia dublu continuă, conducere peste limita legală de viteză etc, care nu pot fi eradicate altfel; nici măcar dacă am avea în tot orașul camere de supraveghere nu s-ar putea rezolva problema. Ideal ar fi să avem 700 de oameni”, ne-a spus Constantin Dancu. Știți însă câți polițiști are Serviciul Rutier Constanța? În jur de 100, care trebuie împărțiți pe ture, zone, arii de competențe etc.v v vDe partea cealaltă, Daniel Avasilcăi, președintele Biroului Constanța al Sindicatului Național al Agenților de Poliție, ne confirmă că sunt intenții clare în rândul multora dintre cei care îmbracă haina de om de legii de a renunța la cariera de polițist. Un prim motiv este salariul. „Veniturile sunt foarte mici în comparație cu riscurile la care sunt supuși”, ne spune Avasilcăi. Iar aici trebuie amintit că, pe lângă tăierile de salarii, polițiștilor le-au fost eliminate și alte sporuri din care își duceau traiul.„Legislația este din ce în ce mai permisivă, astfel că avem tot mai multe cazuri în care polițiștii sunt ultragiați, în care indivizi certați cu legea ridică mâna la oamenii în uniformă. Legea este ambiguă, iar cei vinovați foarte rar sunt pedepsiți”, ne-a mai declarat Daniel Avasilcăi.Mai mult decât atât, dacă intervine în forță și încearcă să se impună, există riscul ca polițistul care a îndrăznit să facă așa ceva să fie reclamat și anchetat de superiori. Pornind de la astfel de „recunoașteri” ale muncii lor, mulți dintre ei se întreabă: „De ce să îmi risc pielea?”.