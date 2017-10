De ce vin poliţiştii la Sfântu Aşteaptă când vă este spartă casa

De ce vin polițiștii la Sfântu Așteaptă când vă este spartă casa

Dacă este sâmbătă seara și v-a fost spartă casa, să vă înarmați cu răbdare: polițiștii vor ajunge, cel mai sigur, după câteva ore pentru a vă lua declarații, pentru a ridica amprente și pentru a porni în căutarea hoților. De ce această întârziere? Pentru că șefii de la centru fac economie și vor să-i plătească mai puțin pe polițiști, acuză sindicaliștii!Polițiștii constănțeni au un nou motiv de supărare: mai marii de la București au găsit o nouă modalitate de a-i munci, dar fără a-i plăti corespunzător! Cei mai supărați sunt polițiștii cu atribuții de judiciar, mai precis de a lucra în dosare penale: de a strânge probe pentru prinderea hoților, tâlharilor ori crimi-nalilor, de a audia martori și suspecți, de a „păzi” cu orele sălile de judecată cu inculpații duși la arestare. Iar, potrivit reprezentanților Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, din cauza unor artificii de calcul în ceea ce privește plata orelor suplimentare, acești polițiști au ajuns să fie plătiți mai puțin decât cei de la Ordine Publică, cei care patrulează pe străzi.Veștile bune durează puțin…La începutul acestui an, polițiștii se bucurau, căci primeau o veste bună: după ani de dispute între sindicate și Ministerul Afacerilor Interne, guvernanții au decis să le plătească un spor de 75% din salariu pentru orele muncite la sfârșit de săptămână și de sărbătorile legale. Bucuria le-a fost însă de scurtă durată, căci situația s-a schimbat odată cu punerea în practică a noilor dispoziții.„Da, începând din acest an, se plătesc 75% pentru orele suplimentare lucrate la sfârșit de săptămână, dar singurii planificați pentru a munci în week-end-uri sunt cei de la Ordine Publică, în vreme ce polițiștii de la Judiciar sunt puși să stea acasă, să aștepte lângă telefon, dacă va fi nevoie de ei!”, spun reprezentanți ai SNPPC Constanța.Din dorința de a economisi bani la bugetul Poliției Române, șefii au primit „îndrumări” să nu mai asigure la sfârșit de săptămână ture cu polițiști ce au competențe de a lucra în dosare penale, ci să-i cheme de acasă dacă apare vreun eveniment.Polițiștii, chemați de acasă dacă vi se sparge casa!Situația ridică cele mai multe probleme în orașele mai mici, precum Techirghiol, Cernavodă, Hârșova sau Ovidiu, unde numărul polițiștilor este insuficient. Astfel, dacă în localitățile respective are loc un furt din locuință sau o spargere de mașină, în week-end, păgubiții vor trebui să aștepte ca polițiștii de la Ordine Publică să-i cheme de acasă pe colegii lor de la Investigații Criminale - care, cel mai probabil, locuiesc într-o localitate învecinată! - și să se roage să nu fie tra-ficul aglomerat, să nu plouă, iar probele să fie distruse etc. Și, cel mai important, să spere că polițistul respectiv nu este la vreo petrecere, în vreun supermarket, la coadă, sau că este într-o zonă unde nu are acoperire la telefonul mobil!„Este o altă formă de «permanență la telefon»! De ce s-a recurs la această metodă? Pentru că astfel îi plătesc mai puțin pe polițiști. Până anul acesta, inclusiv polițiștii de la Judiciar erau planificați pentru activități în week-end și așa este și normal. De exemplu, participau la razii în oboare, în discoteci, unde depistau persoane suspecte pe care le căutau în diverse dosare penale. Sau căutau acasă martori pe care știau că nu au cum să-i găsească în cursul săptămânii. Acum, șefii sunt certați dacă îi planifică pentru program de week-end și pe polițiștii de la Judiciar. Aceștia trebuie să fie chemați de acasă dacă apare o spargere de mașină, un furt din locuință sau alt eveniment. Dar în felul acesta, și păgubiții sunt nemulțumiți, pentru că trebuie să aștepte mai mult până sosește echipa de cercetare la fața locului. Deși, normal ar fi să existe o echipă de tură, care să asigure aceste evenimente, iar colegii lor să fie chemați pentru evenimente deosebite, precum un omor sau o altă faptă gravă”, au adăugat polițiștii.Cum se face economie la bugetul Poliției RomâneÎn Constanța și în celelalte orașe mari, Medgidia și Mangalia, de exemplu, sunt realizate planificări cu polițiștii care realizează cercetarea la fața locului, dar și aici se face economie: la sfârșit de săptămână este planificat un singur polițist de la judiciar și unul de la criminalistică, ce trebuie să acopere toate furturile, tâlhării.Cât privește „găselnița” mai marilor de la București, din cauza cărora suferă constănțenii, iată ce au explicat sindicaliștii: „Dacă ar fi de serviciu conform unei planificări, polițiștii ar trebui să primească sporul de 75% în salariul din luna următoare. Dar dacă sunt chemați de acasă, chipurile pentru un eveniment neașteptat - de parcă nu este de așteptat să fie spargeri de mașini, scandaluri, furturi din locuință, din buzunare ori tâlhării! - sporul respectiv le este acordat după 60 de zile, timp în care se pot întâmpla multe…”.De menționat că, pentru o zi muncită în week-end sau de sărbătorile legale, un polițist primește un plus la salariu între 50 și 90 de lei.