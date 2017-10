De ce-şi bat constănţenii nevestele şi părinţii? Ce-i de făcut în astfel de cazuri

De ce-și bat constănțenii nevestele și părinții? Ce-i de făcut în astfel de cazuri

Este sau nu Constanța un oraș sigur? Este întrebarea care a circulat și va circula în continuare pe site-urile de socializare și în spațiul public. Chiar și după evenimente spontane, care prin natura lor nu pot fi prevenite sub nicio formă, apar astfel de întrebări, esența fiind dacă poliția își face treaba, iar agenții sunt competenți.Ei bine, cifrele arată că în continuare străzile municipiului sunt sigure. Nu același lucru îl putem spune și despre cazurile de violență în familie, care sunt tot mai dese. Dacă infracționalitatea stradală, inclusiv cea comisă prin agresiune, a înregistrat o scădere cu aproximativ 40% față de anul precedent, se pare că atenția polițiștilor constănțeni a fost atrasă de o altă formă de violență, cunoscută sub denumirea de violență domestică, produsă în familie.„Aproape săptămânal primesc în audiență persoane de sex feminin sau masculin care reclamă faptul că au fost agresate fizic sau verbal, ori amenințate de un membru de familie. În general, este vorba de reclamații împotriva soțului sau soției, ori reclamații formulate de persoane în vârstă împotriva copiilor lor. De cele mai multe ori, victima nu dorește să formuleze plângere penală, căutând de fapt consiliere, o mediere a conflictului de către Poliție”, a declarat subcomisar George Munteanu, șeful Secției 5 Poliție din municipiul Constanța.Legea pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, intrată în vigoare din anul 2003, prevede posibilitatea victimei de a se adresa judecătoriei pe raza căreia domiciliază, cu o cerere scutită de taxa de timbru, prin care să solicite măsuri de protecție. Victima poate cere evacuarea temporară a agresorului, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, încredințarea copiilor minori, dar și altele.„Având în vedere sensibilitatea relațiilor de familie, constatăm, de multe ori, că instrumentele penale pe care le avem la îndemână nu sunt cele mai potrivite; de aceea, în cursul urmăriii penale, am recomandat victimelor violenței în familie să facă demersuri pentru obținerea unui ordin de protecție”, a mai adăugat subcomisarul George Munteanu.Mitul că ordinul de protecție se obține după mult timp de la depunerea cererilor, iar victimele pot cădea din nou pradă agresiunilor domestice este unul fals. În prezent, cererile pentru eliberarea ordinului de protecție se judecă în termen de trei zile de la depunere, iar în caz de urgență deosebită, instanța poate emite ordinul de protecție chiar în aceeași zi. Încălcarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție constituie infracțiunea de nerespectare a hotărârii judecătorești. Totodată, victimele se pot adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru primirea și protejarea în centrele proprii, ori pentru consiliere psihologică.