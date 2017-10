De ce se moare pe străzile Constanţei? Măsuri simple ar putea salva viaţa a zeci de persoane, anual

De ce se moare pe străzile Constanței? Măsuri simple ar putea salva viața a zeci de persoane, anual

În județul Constanța, în primul trimestru al acestui an și-au pierdut viața 18 persoane, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.O sistematizare corectă ar avea efecte imediate și ar ajuta la reducerea accidentelor grave și mortale, sunt de părere polițiștii rutieri. Doar că, din cauza birocrației și a ritmului de melc în care se mișcă autoritățile, implementarea deciziilor și alocarea fondurilor durează câțiva ani.România se află pe penultimul loc în ceea ce privește siguranța rutieră din UE, cu 97 de decese în accidente rutiere raportate la un milion de locuitori, în anul 2016. Ultimul loc este ocupat de vecinii bulgari, cu 99 victime decedate în urma accidentelor de circulație.Cu toate că în județul Constanța, accidentele mortale au cunoscut un trend descendent în ultimii ani, se pare că în primele trei luni ale anului 2017 au fost înregistrate de două ori mai multe persoane decedate, față de aceeași perioadă a anului trecut.„În anul 2016 au decedat 61 de persoane ca urmare a accidentelor rutiere în județul Constanța, față de 70 în anul 2015. În Constanța, trendul în ultimii ani a fost în scădere. Doar în anul 2014 și 2015 s-a stagnat la 70 de persoane decedate”, a declarat, pentru Cuget Liber, comisar șef Ciprian Sobaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.România, prin Strategia națională pentru siguranță rutieră 2013-2020, și-a luat angajamentul ca numărul de decese rezultate din accidente rutiere să scadă la jumătate până în anul 2020, față de anul 2010.Pentru a combate acest fenomen, autoritățile doresc implementarea educației rutiere în școală și introducerea înregistrării video a examenelor pentru obținerea certificatelor și atestatelor profesionale.De asemenea, pe termen lung se dorește amendarea legii astfel încât școlile de șoferi să-și poată prelungi autorizația de funcționare cu condiția ca minim 50% dintre cursanți să promoveze examenul. Totodată, în Strategia pentru siguranță rutieră se mai prevede reducerea perioadelor de efectuare a controalelor medicale pentru conducătorii auto.„Nu există o cheie a succesului și nu există măsuri cu efecte imediate. În domeniul sistematizării rutiere există efecte imediate. Spre exemplu pe DN2A, între Constanța și Ovidiu, de când s-a montat parapetul despărțitor nu am mai avut accidente mortale. Ce a durat în acest caz a fost montarea lor, până s-a luat decizia, alocarea fondurilor și așa mai departe. Fiecare localitate are specificul ei. Nu poți aplica aceeași strategie în Medgidia, pe care o aplici în Mangalia, spre exemplu.”, ne-a mai precizat Ciprian Sobaru.