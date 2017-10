De ce se înghesuie tinerii să se facă poliţişti sau pompieri. "Iei banii la timp şi ieşi cu pensie bună"

Bătaie pe locuri

De ce se înghesuie tinerii să se facă polițiști sau pompieri. "Iei banii la timp și ieși cu pensie bună"

Cerere mare de ocupare a celor 63 de posturi scoase la concurs de Inspectoratul Județean de Poliție Constanța. Inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, de a scoate la concurs posturi de agenți de poliție din sursă externă, a fost extrem de apreciată atât în țară, cât și la Constanța. Peste 600 de candidați s-au înscris pentru ocuparea unuia dintre cele 62 de posturi, special destinate pentru mediul rural. De asemenea, bătaie mare a fost și pentru singurul loc disponibil pentru reîncadrare, în cazul celor aflați în rezervă.Topul posturilor de Poliție preferate în județul ConstanțaInteresul extrem de mare se poate vedea prin numărul mare de candidați pentru un singur loc. Astfel, putem observa că 10 candidați se luptă pentru un post de agent de ordine publică în mediul rural. Topul celor mai căutate localități din județul Constanța este condus de departe de Agigea, cu 70 de candidați înscriși pentru postul comunal de poliție. În Topraisar, 46 de candidați speră să ajungă agenți de poliție, iar în comuna Cumpăna, 37 de candidați s-au înscris pentru postul de Poliție din localitate. La polul opus se află posturi de poliție din localități precum Pantelimon, Mihai Viteazu și Fântânele, acolo unde s-au înscris doar câte 4 candidați. Mulți dintre polițiștii aflați în re-zervă au preferat să se înscrie pe locurile pentru cei din sursă externă scoase la concurs.Atrași de salariu și lipsa locurilor de muncăCei care s-au înscris pentru ocuparea unui post de agent de ordine publică în mediul rural au fost împinși de salariul atractiv oferit de MAI, de peste 2.000 de lei, dar și de siguranța că își vor primi banii la timp. „La noi în țară, să ai un loc de muncă a devenit un lux pe care puțini și-l mai permit. Chiar dacă reușești să te angajezi undeva, nu ai siguranța că îți vei primi la timp puținii bani pe care-i câștigi. Aici măcar ai siguranța că iei banii la timp și că vei avea o pensie bună. Am încercat să plec și în străinătate, dar nu am reușit să mă angajez”, a declarat unul dintre candidați. Țări precum Spania și Italia sunt în recesiune și oferta de muncă bogată din urmă cu câțiva ani este doar o amintire. Salariul motivant și stabilitatea locului de muncă reprezintă, în opinia sociologilor, principalele motive pentru care cererea a depășit toate așteptările. „În primul rând oamenii sunt atrași de stabilitatea locului de muncă. În al doilea rând, există dorința tinerilor de a-și găsi un loc de muncă pe măsura studiilor pe care le-au absolvit. Mulți sunt absolvenți de studii superioare: Drept, Jurnalism, Sociologie și Istorie. Sunt facultăți care se pretează cu munca cu grupurile sociale. Tinerii caută un loc de muncă la stat pentru că speranța de a pleca la muncă în străinătate este foarte mică, pentru că Europa are probleme mari din punct de vedere al echilibrului demografic, anumite state sunt în recesiune și oferta locurilor de muncă a scăzut considerabil”, a declarat pentru „Cuget Liber”, sociologul Enache Tușa.Concursul are loc pe 14 maiConcursul organizat în data de 14 mai a.c., va consta în evaluarea performanței fizice, într-un test scris, de tip grilă și într-un interviu, doar în cazul în care este necesară departa-jarea candidaților care au obținut aceeași notă finală. „Proba test scris va consta în-tr-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul IGPR, din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate a angajaților și va avea loc pe data de 14 mai a.c.. Testul constă în 60 de întrebări, cu trei variante de răspuns, din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obținându-se nota la testul scris. Durata de rezolvare a testului este de trei ore. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7. Candidații care nu au obținut această notă, vor fi declarați respinși”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.