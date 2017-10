De ce se afundă tinerii constănţeni în capcana etnobotanicelor

1

trafic in inel 2

In inel 2, langa punctul termic 171, este serparie. Sunt un grup de pierde vara care nu au muncit o zi in viata lor si care vand diverse substante la peretele centralei. Este ca la drive-in la MacDonalds,vin masinile si cumpara de la geam, din mana sau din alta masina. Sunt turci si romani, intre 20-35 ani, se folosesc de mai multe masini, dacie rosie cu AMS la numar,opel, skoda. Printre ei, cu sediul mutat recent la Marinaru, individul care a fugit de la locul accidentului anul trecut, cand a lovit cu un Peugeot 206 un Mercedes. Acel individ, blond, cu tatuaje pe gat si maini, 1.65-1.70 m, are acum un Fiat vechi bulgaresc, in 3 usi si ciudat la el este ca in general conduce noaptea si prin locuri ferite ceea ce trezeste banuiala ca nu are nici permis. A fost vazuta masina ziua in trafic de mai multi din cartier, condusa de alt individ si cu el in dreapta. Suntem terorizati de acesti nenorociti care vand otrava , fara jena, printre copii, langa locul de joaca, considerand cartierul in care sigur au crescut si ei, ca pe propriul birou in care fac afaceri. Am vazut ca s-au mai facut sesizari anterior, de catre alti vecini, nu inteleg de ce nu are nimeni o reactie. Va rugam sa investigati si desi dorim sa nu fie adevarat ce vedem, sa luati masuri daca se impun. Multumim.