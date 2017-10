De ce să alegi FocusRent atunci când vrei să apelezi la servicii de închirieri mașini

Vineri, 22 Septembrie 2017

FocusRent, companie din București și Otopeni, are o experiență de 10 ani pe piața serviciilor de închirieri mașini, având o reputație impecabilă și sute de clienți care, în timp, au devenit fideli. Dacă și tu te afli în situația de a apela la serviciile unei companii degăsești mai jos 6 motive pentru care FocusRent reprezintă cea mai bună alegere:În mod evident, cel mai important aspect atunci când apelezi la o companie de închirieri mașini îl reprezintă autoturismele pe care aceasta le deține și starea lor. La FocusRent, poți alege dintr-o gamă largă de autoturisme: clasa economy (Dacia Logan, Ford Fiesta, Ford Focus, Opel Corsa, Skoda Octavia); clasa luxury (Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Audi A4); clasa SUV și 4x4 (Dacia Duster, Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder, BMW X5); microbuze 8+1 locuri (Volkswagen Transporter, Mercedes Vito).Toate aceste autoturisme sunt mai noi de 5 ani și se află în stare perfectă de funcționare, fiind supuse unei inspecții tehnice temeinice înainte de a fi înmânate fiecărui client.Foarte multe companii neprofesioniste de închirieri mașini afișează pe site un preț relativ mic, la care însă se adaugă ulterior tot felul de taxe "ascunse". La FocusRent, nu există costuri ascunse, prețul afișat pe site fiind și prețul final pe care îl vei plăti. Acesta include toate taxele auto (RCA, full CASCO, rovinieta) și, în plus, la plecare îți oferim un plin de combustibil.La FocusRent, îți livrăm mașina închiriată în maximum 3 ore de la momentul confirmării rezervării. În plus, în cazul nefericit al unui accident, îți trimitem o altă mașină în maximum 5 ore de la momentul în care ne anunți despre incident.FocusRent dispune de un call-center destinat clienților, pentru rezervări și asistență, cu program 24/7. În acest mod, suntem în permanență alături de tine, pentru orice problemă ai întâmpina în legătură cu serviciul de închirieri mașini.Confortul tău este cel mai important pentru FocusRent, din acest motiv îți oferim posibilitatea de a testa mai multe modele de autoturisme înainte de a semna un contract de închiriere, pentru a ne asigura că faci cea mai bună alegere pentru tine.Având în vedere numărul mare de companii neserioase de închirieri mașini apărute în ultima vreme, profesionalismul echipei FocusRent reprezintă unul dintre cele mai mari avantaje, pe o piață atât de competitivă precum cea de închirieri auto, oferindu-ți garanția că apelezi la o companie de încredere."La FocusRent, orientarea către nevoile clienților nu reprezintă un simplu slogan. Pentru calitatea serviciilor noastre de închirieri mașini stau mărturie numeroși clienți care ne-au devenit fideli, apelând de fiecare dată la noi când au avut nevoie rapidă de o mașină. Pentru a le răsplăti fidelitatea, le-am oferit reduceri de 10% la orice autoturism", declară Cristian Varbanciu, manager FocusRent.Dacă și tu ai nevoie să apelezi la serviciile de închirieri mașini, sperăm că te-am convins să faci alegerea potrivită și să alegi o companie cu o experientță vastă, pe această piață extrem de competitivă, și cu o reputație impecabilă, asa cum este FocusRent. Te așteptăm!