De ce nu vrea asistentul care a scos la iveală ilegalităţile de la „Dispensarul Poliţiştilor” să fie mutat

De ce nu vrea asistentul care a scos la iveală ilegalitățile de la „Dispensarul Polițiștilor” să fie mutat

Referitor la cele susținute de reprezentanții Direcției Medicale din cadrul MAI, asistentul medicala declarat pentru „Cuget Liber”:„Dar cum a fost posibil ca, timp de 15 ani, să nu observe nimeni nicio neregulă privind pregătirea pe care o am și postul pe care-l ocupam? Am fost avansat în 2008, în 2011 am fost propus la avansare înainte de termen, nu s-au sesizat? De ce verificarea de care menționează, tocmai în vara lui 2012? De ce nu în cei cinci ani după apariția legii, când trebuiau să mă înștiințeze și să mă pun la punct cu pregătirea profesională?În ceea ce privește mutarea la ISU Dobrogea menționez doar că medicul șef al unității medicale din instituția respectivă este dr.și nu spun mai multe”. Trebuie menționat că dr. Florin Anghel este medicul pe care asistentul medical l-a acuzat de eliberarea mai multor rețete ilegale.Reamintim că bărbatul a atras atenția asupra mai multor ilegalități (eliberare de rețete medicale ilegale, contracte de reparații ce ridică suspiciuni), în prezent cercetate de DNA și Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, după cum susțin reprezentanții ministerului de resort.