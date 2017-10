De ce nu vor poliţiştii să treacă în ograda primăriilor

2

Chiar nu vrem sa evoluam!

Cum sa transformi politia in grupari inarmate in slujba unor primari,buni sau rai,nu conteaza ?! Pai sunt sute de cazuri in care ,,otoritatili'' locale au facut abuzuri si asa,fara sa fie nevoie de legiferarea supuseniei politiei .E una din ideile purulente ale unor sifilitici in ultima faza,,in timpul delirului !Pai daca un primar e bara-bara cu interlopii si mai are si politia in subordine,cetatenii au cam cacat steagul,trebuie sa emigreze urgent,dar si afara s-a ajuns la o oarece saturatie cu romanii...Alta revolutie oare ar schimba ceva? Dar o revolutie reala,nu una contrafacuta ca papucii chinezesti ,cum am avut noi,ca ne-am ales tot cu raile astea de lideri lipiti de guvernari ca mucii de asfalt!