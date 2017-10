De ce nu ştie nimeni câţi oameni sunt ucişi de droguri

De ce nu știe nimeni câți oameni sunt uciși de droguri

Drogurile fac ravagii mai ales în rândul tinerilor. O spun medicii, în grija cărora ajung, inevitabil, consumatorii de stupefiante, o spun și părinții, care nu mai știu ce să facă pentru a-și scăpa copiii din ghearele acestui viciu. Dar oare câți tineri mor din cauza drogurilor? La această întrebare nici specialiștii în domeniu nu au un răspuns!Statisticile realizate numără kilo-gramele de stupefiante confiscate sau arată numărul consumatorilor surprinși drogându-se (inclusiv pe stradă, în văzul tuturor!), numărul celor care ajung la spital cu probleme de sănătate sau al celor care cer ajutorul specialiștilor, pentru a scăpa de viciul care le distruge viața. Dar câte vieți au luat drogurile? La această întrebare, până în prezent, specialiștii încă nu pot da un răspuns concret, nu pot evalua corect dimensiunea feno-menului, după cum o admit în Raportul Național privind Situația Drogurilor în România 2014.„În cazul deceselor directe, este cunoscută situația, fiind vorba despre supradoză. Problema se ridică în cazul deceselor cărora le este asociat indirect consumul de droguri”, a explicat comisarul Cristian Marius Oprișan, șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța.„Decesele asociate consumului de droguri sunt decese de cauză violentă, în care are un rol un factor traumatic chimic (substanțele consumate) sau actul administrării acestuia și consecințele sale. Decesul direct ca urmare a consumului de substanțe psihoactive face parte din categoria deceselor suspecte și/sau violente și conduce implicit la declanșarea cercetării ju-diciare, ceea ce determină în mod obli-gatoriu efectuarea autopsiei medico- legale, pentru a se stabili condițiile și împrejurările în care a avut loc decesul respectiv”, se precizează și în raportul menționat.„În cazul deceselor asociate indirect consumului de droguri, poate să fie vorba despre o infecție cronică, despre HIV sau hepatită C, survenite în urma consumului de droguri, sau poate să fie vorba despre o sinucidere. Sau poate fi un accident rutier, în care șoferul, ce a consumat droguri, era în sevraj, s-a grăbit, a intrat cu mașina într-un parapet și a murit. În astfel de situații, nu întotdeauna organele de anchetă solicită efectuarea analizelor medico-legale. Dacă nu este vorba despre o moarte violentă sau care să ridice suspiciuni, nu au motive”, a adăugat comisarul Cristian Oprișan.„Prin nesolicitarea sistematică a examenelor toxicologice în cauze de deces traumatice (accidente rutiere, suicid, crime), posibil însă survenite sub intoxicație, sau chiar în cazuri suspecte de decese asociate consumului de droguri - cel mai frecvent din motive pecuniare - un eșantion potențial de selecție a cazurilor dispare. Tot aici întâlnim și refuzul organului de cer-cetare-anchetă de emitere a ordonanței de efectuare a necropsiei medico-legale și/sau de stabilire a obiectivelor specifice toxicologice (care ar crește costurile totale ale investigației medico-legale)”, se precizează și în raport. Nefiind realizate autopsii și analize medico-legale, asocierea cu stupefiantele nu mai este menționată, și de aici raportarea defectuoasă.Așa se face că, potrivit datelor cen-tralizate, în 2013, de exemplu, „din populația de două milioane de locuitori ai Bucureștiului și a împrejurimilor, se înregistrează 36 de decese (directe și indirecte), iar din restul țării, cu o populație de 18 milioane, doar alte trei cazuri de decese (câte unul în Ilfov, Constanța și Arad)”. Iar asta în vreme ce, în alte state, statisticile arată zeci de decese cauzate de consum de droguri la un milion de locuitori: în Norvegia, 76 de decese/un milion de locuitori, iar în Estonia, 191 de decese/un milion de locuitori.În Constanța, de exemplu, anul trecut, a fost înregistrat un caz asociat direct consumului de droguri. Este vorba despre tânărul Marian Mezdrea, de 23 de ani, care, într-o noapte din luna iulie, petrecea împreună cu prietenii într-un club de fițe din stațiunea Mamaia. La un moment dat, acestuia i s-a făcut rău și a ieșit pe plajă, unde și-a pierdut cunoștința. La fața locului au ajuns medicii de la Am-bulanță, dar nu au mai putut face nimic pentru el. Analizele toxicologice, realizate la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, au evidențiat că în sângele tânărului, în momentul decesului, erau amfetamine, care, în combinație cu alcoo-lul, i-ar fi adus decesul.