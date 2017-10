De ce nu se închid centrele de fier vechi?

Furturile de fier vechi par să fi scăpat de sub control. Tot ce poate fi valorificat pentru câțiva zeci de lei se fură. O soluție pentru a stopa acest „sport național” ar fi închiderea sau măcar reducerea drastică a numărului centrelor de fier vechi. O spun cetățenii de rând, o spun și polițiștii, lăsați și fără competențe în a controla aceste centre!Pentru un pachet de țigări sau pentru câțiva lei pentru o băută cu amicii, hoții de fier vechi fac pagube de mii de lei. Zeci de furturi de materiale feroase au loc, zilnic, în județul Constanța, iar hoții „atacă” tot ce le iese în cale: imobilele nelocuite, indiferent că vorbim de cele din sate sau orașe, cablurile de telefonie (sute de locuitori și chiar primării din județul nostru nu au, la această oră, telefon fix din cauza acestor infractori), liniile de cale ferată (este cunoscut deja faptul că siguranța șoferilor a fost pusă în pericol, iar trenurile pe relația București - Constanța au întârzieri și de două ore pentru că nu mai funcționează semnalizările la trecerile cu linia ferată) și, mai nou, parcurile de eoliene, unde pagubele raportate de proprietari se ridică la zeci de mii de lei. „Se fură fier vechi de peste tot, capace de canalizări, componente de cale ferată, containere metalice, porți de fier ale cetățenilor etc. Cu toate acestea, nimeni, indiferent de culoarea politică a guvernelor, nu a desființat centrele de colectare fier vechi. De ce???”, își exprima indignarea un cititor al cotidianului nostru. La fel, comisarul șef Iulian Mândruță, din cadrul Serviciului Ordine Publică al Poliției Constanța, spune că „noi am vrea să le închidem, dar nu este de domeniul nostru”. De altfel, în prezent s-a ajuns într-o situație alarmantă: nu numai că polițiștii nu au niciun cuvânt de spus în desființarea acestor unități ce încurajează furturile, dar nu mai au nici competență în verificarea lor!Polițiștii nu mai pot controla centrele de fier vechi„Suntem legați de mâini când vine vorba de aceste centre de colectare a deșeurilor feroase, căci nu mai putem să le controlăm. Atribuțiile principale, în acest domeniu, le au cei de la Garda de Mediu. Nouă nu ne rămâne decât să alergăm după hoți, pe câmpuri, sau să păzim intrările la aceste centre, să-i prindem înainte să predea cele furate”, spun oamenii legii. Concret, Legea 211/2011 prevede: „controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea și transportul deșeurilor se efectuează de către reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu și au în vedere, în mod deosebit, originea, natura, cantitatea și destinația acestora”. Altfel spus, comisarii de mediu ar trebui să-i întrebe pe angajații unităților de unde au șinele de cale ferată, de unde au apărut componente de la eoliene și cum de le-au primit de vreme ce cu siguranță nu sunt bunuri ce se găsesc într-o gospodărie! „De fapt, comisarii de la mediu sunt mai interesați de ceea ce ține de domeniul lor de activitate, și anume ca spațiul unde sunt depozitate bunurile să fie betonat și să nu fie poluare. Dar nu se întreabă de unde provin bunurile și cum de au ajuns în posesia lor!”, atrag atenția polițiștii de la Ordine Publică. În prezent, dacă doresc să treacă pragul unei astfel de unități, polițiștii sunt nevoiți să facă schimburi de hârtii cu reprezentanții de la Mediu sau cu cei de la Garda Financiară, pentru a-i putea însoți în controale. „O altă problemă este faptul că în hârtii nu se menționează exact despre ce deșeuri feroase este vorba. Se trece pe chitanță denumirea generică, «deșeuri feroase», un nume fictiv, așa că, află ulterior cine a adus șina de cale ferată!”, au mai atras atenția polițiștii.Supraveghere videoO soluție ar fi obligarea deținătorilor de centre să-și monteze camere de supraveghere performante. „Există proiecte în acest sens, rămâne de văzut dacă vor fi și puse în aplicare”, au mai afirmat oamenii legii.Există un oraș fără centre de fier vechi! Dar ceea ce își doresc, de fapt, oamenii de rând care au avut de suferit de pe urma furturilor de fier vechi este închiderea sau măcar reducerea drastică a numărului acestor centre. În Constanța, până în prezent, nu s-a făcut nimic în acest sens, iar zecile de controale pe care susțin primăriile că le fac au rămas fără urmări. Sunt însă localități în țară unde autoritățile locale au luat atitudine. De exemplu, în municipiul Lupeni din județul Hunedoara, anul trecut au fost închise toate aceste centre! Viceprimarul Cornel Lungan ne-a explicat cum s-a reușit: „Ne-au furat, într-o singură noapte, toate capacele de canalizare, iar atunci am decis că trebuie luate măsuri”. Concret, sunt trei instituții care eliberează autorizații de funcționare pentru aceste centre: Prefectura, Garda de Mediu și Primăria, care eliberează ultimul aviz, cel privind spațiul. „Fiind vorba de interiorul localității, fie nu aveau suficient spațiu, fie deranjau vecinii, fie nu aveau accesul potrivit pentru tipul de activitate pe care-l desfășurau. Așa că le-au suspendat autorizațiile de funcționare”, ne-au spus angajații primăriei. E drept, măsura luată nu a făcut decât să-i determine pe deținătorii centrelor să se mute în localitatea vecină. „Dar este un început!”, a subliniat viceprimarul Lungan. Într-adevăr, este un început din care ar putea să se inspire și autoritățile din județul Constanța!