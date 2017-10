De ce nu e bine să-i enervăm pe poliţiştii rutieri

1

baiatul lu raducanu din mangalia are passat cc

din ce bani au ei vile si masini de lux? din sal de bugetari? sa fim seriosi si eu,,,si sotia suntem bugetari si nu ne permitem asa ceva masini de lux sau vile,,,,cand se va face o ancheta? si de ce nu au si ceilalti politisti? cand se vor imbraca in civili cei de la dna si vor comite abateri si vor da bani insemnati si sa cada in plasa ruiteristii? cand asta? niciodata! fiisu lu raducanu din mangalia are passat cc rsb la nr ,cralev ala are ultimul tip de passat ELA la nr,,,,celalalt de la economic cu PAC are audi a6 si fisu a5 din ce salarii domnilor din salariu de bugetari sau din spagi?