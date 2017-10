De ce nu a putut ajunge elicopterul SMURD la tragicul accident de la Năvodari

5

daca ati observat filmul

prezentat, ati fi vazut ca toti au gresit: doamna s-a angajat in traversare fara sa se asigure si prinvind dupa autoturismul rosu care i-a taiat calea?!!!, spre dreapta; in timpul aasta microbuzul a venit cu viteza si a lovit-o! (Din stinga) Daca soferul autoturismului acorda prioritatea, microbuzul il lovea pe el si nu murea nimeni; sau punea frina, ca vedea masina din fata oprind. Vina este multipla. Asta denota ca politia din Navodari nu-si face datoria, chiar daca sunt camere de filmat in zona... Inca odata se dovedeste ca fara limitatoarele de viteza postate la trecerile de pietoni, accidentele pot sa apara lant. Din vina tuturor! POSTAI LIMITATOARE DE VITEZA!