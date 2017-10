De ce instituţiile statului pun inutil cetăţenii pe drumuri?

De ce instituțiile statului pun inutil cetățenii pe drumuri?

Dezideriu Dudaș, șeful Serviciului Public Comunitar Local de Evi-dența Persoanelor (SPCLEP) Constanța, a activat, până în 2008, când a devenit funcționar public, în domeniul privat (prin propria firmă de consultanță), corporatist (SC Neptun Olimp SA), asociativ (Asociația Pro Democrația Constanța, Asociația Regională Patronală Constanța și Federația Sindicatelor din Turism) și profesional (Asociația Consultanților de Investiții de pe Piața de Capital, Asociația Inginerilor). El a absolvit un masterat în drept și științe administrative.- Care sunt problemele majore cu care se confruntă Serviciul pe care îl conduceți?- Începând cu luna octombrie 2010, odată cu mutarea Serviciului la City Park Mall, Centrul de Servicii Publice, problemele de resurse materiale de strictă necesitate s-au rezolvat și s-a trecut la o expunere de trei ghișee pentru lucrul cu publicul. S-a rezolvat, indirect, și problema sălii de așteptare, insuficientă în vechiul sediu (n.r. - Poliția Municipiu), a spațiilor necesare pentru arhivă, s-a implementat un sistem modern de management al cozilor, care a crescut gradul de calitate al serviciilor oferite. Rămân însă în continuare problematici care îngreunează activitatea de evidență a persoanelor și men-ționez, de exemplu, că sunt instituții care evaluează greșit legalitatea cărților de identitate provizorii (valabile maximum un an) și nu oferă servicii specifice cetățenilor care prezintă astfel de acte de identitate și trimit cetățenii la noi pentru a le elibera cărți de identitate (valabile 10 ani). Noi suntem nevoiți să le oferim cetățenilor adeverințe care să le certifice legalitatea și valabilitatea cărților de identitate provizorii, eliberate atunci când cetățenilor le lipsesc documente de atestare a domiciliului, a stării lor civile. Cetățenii fac drumuri suplimentare între respectivele instituții, noi și retur, și e bine ca astfel de situații să fie cunoscute pentru a nu se mai pune cetățenii pe drumuri inutil. Singura diferență între o carte de identitate valabilă 10 ani (după caz, între 14-18 ani, valabilă patru ani, între 18-25 de ani, valabilă șapte ani, iar după 55 de ani cu valabilitate nelimitată) și o carte de identitate provizorie (valabilă maximum un an) este că, după 1 ianuarie 2007, nu se poate călători în spațiul UE cu cartea de identitate provizorie.Pe de altă parte, este bine de știut că, pentru a nu întâmpina greutăți la serviciile oferite cetățenilor de către instituțiile publice sau agenții economici, cetățenii trebuie să se prezinte pentru eliberarea actelor de identitate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cel puțin 15 zile înainte de expirarea valabilității actului de identitate deținut.- Aveți cazuri de persoane fără identitate? Cum le rezolvați?- La nivelul comunității locale constănțene, ținând cont de numărul de locuitori de circa 330.000 de cetățeni, există și situații în care persoane fără adăpost, de regulă, nu au fost puse niciodată în legalitate, nici cu acte de identitate, iar unele nu au nici măcar certificate de stare civilă. Înregistrăm cam un caz pe lună privind astfel de situații. Colaborăm în acest sens cu Poliția, cu spitalele, cu centrele de plasament și încercăm să găsim soluții instituționale de diminuare a acestor cazuri.- Ce părere aveți despre reforma administrativ-teritorială pe care intenționează să o facă Puterea?- Poate fi un bun prilej de corelare între idei noi și un nou spirit care poate fi dat Constituției, chiar în contextul propunerilor vehiculate de toate forțele politice în materia reorganizării administrativ-teritoriale. E drept, momentul social nu e prielnic unor dezbateri profunde, singurele care pot duce la rezultate, cu puțin timp înainte de alegerile care încep din anul viitor.- Ce îmbunătățiri ar trebui aduse Serviciului pe care îl conduceți?- Pe direcția reformei instituționale, ne propunem un proiect de instituire a unui sistem de proceduri de evidență a persoanelor care să fie baza viitoarelor standarde de costuri și de calitate în domeniu. Pe aceeași direcție, ca efect al descentralizării și al înființării Poliției Locale, vom propune un set de proceduri pentru eficientizarea activității de stabilire a domiciliilor și reședințelor pe baza cărților de imobil atât timp cât fenomenul infracționalității are ca și cauză și acest aspect. De asemenea, ne propunem în continuare mărirea spațiului de lucru pentru populație cu încă trei ghișee, ca și urmărirea tuturor aspectelor activității care pot duce la creșterea calității serviciilor noastre.