De ce i-a băgat preşedintele CSM pe judecătorii constănţeni în şedinţă?

De ce i-a băgat președintele CSM pe judecătorii constănțeni în ședință?

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Horațius Dumbravă, a fost prezent, ieri, la Curtea de Apel Constanța, în cadrul unei întâl-niri de lucru la care au participat aproximativ 50 de judecători constănțeni. S-a discutat despre intrarea în vigoare, începând cu data de 1 octombrie, al noului Cod Civil și ce modificări ar putea aduce acest lucru în activitatea instanțelor, despre criza de personal, dar și despre alte probleme stringente ale judecătorilor de la malul mării. Magistrații nu s-au sfiit să se plângă președintelui CSM cu privire la greutățile cu care se confruntă din cauză că, de exemplu, tot ceea ce ține de aparatură ori IT nu se poate repara din cauză că Ministerul Justiției nu a semnat încă un contract de service în acest sens.„Unii judecători au ridicat problema copiatoarelor xerox, a imprimantelor și a faxurilor. Nu mai pot scoate pe hârtie hotărârile pe care le dau, nu se mai pot îndeplini anumite proceduri de citare... Ministerul Justiției ne-a spus că nu s-a încheiat încă acel contract dintre minister și firma de service care se ocupă de repararea aparaturii IT, însă ni s-a promis că într-o săptămână-două se va rezolva. Deși CSM nu are nicio legătură cu acest aspect, magistrațiii-au semnalat această problemă și președintelui Horațius Dumbravă, în speranța că doleanța le va fi transmisă mai departe”, a declarat judecătorul Vasile Cosac-Cărbune, președintele Tribunalului Constanța.Cea mai mare parte a discuțiilor s-au purtat pe tema lipsei de personal și ce soluții s-ar putea găsi pentru ca judecătorii de la anumite secții ale instanțelor constănțene să nu mai aibă o încărcătură așa de mare de dosare. Mai ales că, firesc, acest lucru poate afecta, în timp, calitatea actului de justiție. Președintele CSM a dat o veste bună conducerii instanțelor, în sensul că a fost demarat procesul de redistribuire a posturilor vacante la instanțele din țară unde se constată că volumul de lucru este unul mult prea mare raportat la numărul de judecători.„Tribunalul Constanța ar avea nevoie de patru-șase posturi pentru a se acoperi deficitul de personal. Vom face o adresă către CSM în care vom solicita redistribuirea posturilor și la instanța noastră, vom argumen-ta cererea cu date statistice, iar CSM va dezbate solicitarea în prima ședință a plenului. Sper din tot sufletul ca această problemă să fie rezolvată până la sfârșitul anului!”, ne-a declarat magistratul Vasile Cosac-Cărbune.Vicepreședintele Curții de Apel Constanța, judecător Adriana Ispas, ne-a declarat, de asemenea, că în cadrul discuțiilor s-a insistat pe redistribuirea judecătorilor, urmând ca, dacă nu se rezolvă situația de personal să se suplimenteze numărul de posturi. „La secția penală ne trebuie cel puțin un post. Aceasta este prioritatea zero!”, ne-a spus judecătorul Adriana Ispas. „Dar ne mai trebuie oameni și la secțiile litigii de muncă ori contencios-administrativ”, a mai completat aceasta.