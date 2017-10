Capcane automobilistice

De ce anvelopele de iarnă nu sunt recomandate la peste 7 grade Celsius

Îmbulzeală mare, bătăi de cap, alergătură, timp pierdut, nervi - toate acestea le-au simțit pe pielea lor șoferii care au dat buzna la magazinele de profil, pentru a intra în legalitate și a-și cumpăra mult controversatele anvelope de iarnă! Deși legea spune că nu e musai ca de la 1 noiembrie să avem anvelope de iarnă, ci doar atunci când pe șosele este polei, gheață ori zăpadă, românul nostru a ținut să dea peste cap toate preconizările privind creșterea economică a societăților de profil și s-a îmbulzit, așa cum îi șade bine, „să se echipeze” corespunzător. Numai că, puțini dintre conducătorii auto știu că acestor anvelope de iarnă nu degeaba li se spune „de iarnă” și că folosirea lor atunci când temperaturile sunt ridicate face ca uzura acestora să crească direct proporțional cu gaura din buzunare. Specialiștii spun că fiecare tip de anvelopă este proiectată pentru a rula într-un anumit mediu, iar utilizarea unei anvelope de iarnă la temperaturi de peste 7 grade Celsius sau chiar 15-20 de grade, cum a fost cazul ultimelor zile, poate avea un efect invers celui scontat. Rezultatul este uzura mare într-o perioadă foarte scurtă de timp! „Distanțele de frânare sunt afectate serios dacă anvelopele de iarnă sunt utilizate la temperaturi de peste șapte grade Celsius. Compoziția anvelopelor de iarnă devine din ce în ce mai moale pe măsură ce temperaturile cresc. Acest lucru înseamnă distanțe mai mari de frânare, instabilitate și manevrabilitate mai slabă - la fel cum, în cazul anvelopelor de vară, compoziția devine prea tare la temperaturi joase și mașina frânează mai greu sau derapează mai ușor”, este de părere Tudor Bratu, redactorul-șef al revistei ProMotor. Comisarul șef Tudorel Dogaru, de la Serviciul Poliției Rutiere Constanța, ne-a confirmat acest lucru, subliniind, încă o dată, că nu are nicio legătură data în ceea ce privește montarea cauciucurilor de iarnă, ci doar condițiile meteo! „Este foarte adevărat că, dacă se circulă cu cauciucurile de iarnă la temperaturi mari, acestea se deteriorează mult mai repede, iar șoferii care aleg să facă acest lucru o fac pe banii lor! Legea spune foarte clar că autovehiculele trebuie să fie echipate atunci când pe șosea se află gheață, polei sau zăpadă! Din punctul nostru de vedere, nu era necesar să își echipeze mașinile cu cauciucuri de iarnă de la 1 noiembrie”, ne-a declarat comisarul șef Tudorel Dogaru. De aceeași părere este și Gabriel Iordache, de la Autoritatea Rutieră Română. Acesta ne-a spus că părerea sa, ca șofer profesionist, este că anvelopele de iarnă sunt necesare pe timpul rece. „Consider totuși că folosirea lor la temperaturi mari duce la o uzură avansată. Tocmai de aceea actul normativ specifică faptul că obligativitatea folosirii acestora este doar în cazul celor trei situații, respectiv când pe șosea este polei, gheață ori zăpadă. Eu consider că sunt necesare în aceste condiții. Folosirea lor pe timpul verii nu este indicată, pentru că ele se uzează mult mai ușor! Este păcat să le strici pe timp de vară!”, a mai completat Gabriel Iordache. Prin urmare, aveți grijă când montați și când demontați cauciurile de iarnă de pe mașini, dacă nu vreți ca bugetul domneavoastră să sufere modificări considerabile de la an la an!