De ce ajung constănţenii victimele tâlharilor

1

Ce stim noi !

Toti infractorii din Romania,stiu foarte bine ca legile sunt alese sa fie suficient de blande in cazul lor,ca politia este practic legata la maini si cu dopul indesat in teava pistolului,ca magistratii sunt bunicutii lor iertatori. Populatia de asemenea afectata de lasitate cronica,singurii care riposteaza la actiunile infractorilor raman doar alti infractori,concurenti ai ,,zonei de lucru''.Armata apara granitele unei tari care se toaca marunt si se sinucide in interior,spre deliciul strainatatii.Asta e Romania,patria banditilor din Europa.Ar trebui sa ne infratim cu Columbia,patria cartelurilor de droguri dar macar acolo chiar sunt destui care dau tare in infractori,nu-i protejeaza...